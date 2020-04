Vertex Pharmaceuticals : La Fondation Vertex offre 5 millions de dollars pour soutenir la réponse mondiale de lutte contre la pandémie du COVID-19

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) a annoncé aujourd’hui que la Fondation Vertex, un organisme caritatif et sans but lucratif, s’engage à faire plusieurs dons d’un montant total de 5 millions de dollars en 2020 pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le COVID-19, notamment en doublant le montant des dons faits par ses employés aux organisations admissibles répondant à la lutte contre la pandémie du COVID-19. Les fonds de la Fondation Vertex aideront les organisations qui fournissent des secours et une assistance d’urgence aux communautés où vivent et travaillent les employés de Vertex à travers le monde, en mettant l’accent sur la fourniture de soins de santé et de matériel médical aux populations vulnérables.

« La priorité immédiate de la Fondation Vertex est de satisfaire les besoins sans précédent que génèrent le COVID-19 dans nos communautés locales. Nous nous concentrons sur l’octroi de fonds aux organisations en mesure de fournir un accès immédiat à des soins de santé et à des fournitures médicales, notamment des tests et des équipements de protection individuelle, dans les pays les plus durement touchés, et à celles qui travaillent sur le terrain pour fournir aux populations vulnérables de la nourriture, des soins de santé et un accès à l’éducation », a déclaré Michael Parini, président de la Fondation Vertex, vice-président exécutif et directeur juridique, administratif et du développement des affaires de Vertex.

Soins de santé et fournitures médicales essentiels

La Fondation Vertex a annoncé aujourd’hui avoir fait un don de 1 million de dollars à Direct Relief, une organisation spécialisée dans la fourniture au personnel médical de produits essentiels tels que des équipements de protection individuelle, des masques N-95, des concentrateurs d’oxygène et des ventilateurs alimentés par batterie. Ce don de la Fondation permettra à Direct Relief de renforcer ses efforts d’assistance en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en France et en Allemagne, et d’accroître sa réponse aux États-Unis.

« Direct Relief exprime sa profonde reconnaissance à la Fondation Vertex pour sa grande générosité. Ces fonds vont nous permettre de soutenir nos efforts de lutte contre le COVID-19 aux États-Unis et d’augmenter nos capacités opérationnelles en Europe, a déclaré Thomas Tighe, PDG de Direct Relief. En cette période difficile, l’engagement considérable de la Fondation Vertex est grandement apprécié ».

En outre, la Fondation Vertex soutient également les organisations suivantes, afin de les aider à fournir des soins de santé et du matériel médical essentiels :

Partners HealthCare à Boston , pour soutenir une réponse intégrée à la lutte contre le COVID-19, notamment en réalisant des tests auprès de patients au sein de la communauté et en faisant don des équipements de protection individuelle que possède l'entreprise ;

, pour soutenir une réponse intégrée à la lutte contre le COVID-19, notamment en réalisant des tests auprès de patients au sein de la communauté et en faisant don des équipements de protection individuelle que possède l'entreprise ; Le Fonds d'intervention d'urgence de la Fondation CDC , pour augmenter la capacité des laboratoires de santé publique, élaborer et mettre en œuvre des outils technologiques et soutenir les services de santé locaux et nationaux ;

, pour augmenter la capacité des laboratoires de santé publique, élaborer et mettre en œuvre des outils technologiques et soutenir les services de santé locaux et nationaux ; La Croix-Rouge française , pour soutenir la réponse apportée en première ligne sur le terrain et les opérations d’aide humanitaire afin de renforcer la réponse du gouvernement français ;

, pour soutenir la réponse apportée en première ligne sur le terrain et les opérations d’aide humanitaire afin de renforcer la réponse du gouvernement français ; La Fondation Scripps Health, à San Diego , pour soutenir ses centres de dépistage au volant et financer entièrement un centre pendant cinq semaines ; et

, pour soutenir ses centres de dépistage au volant et financer entièrement un centre pendant cinq semaines ; et EMERGENCY Ong Onlus, en Italie, pour fournir des soins de santé aux populations les plus vulnérables de Lombardie, la région d’Italie où la crise est particulièrement grave.

Soutien aux populations vulnérables

Le mois dernier, la Fondation Vertex a fait un don de 1 million de dollars pour contribuer à la création du Boston Resiliency Fund, qui coordonne une levée de fonds et des initiatives philanthropiques en faveur des habitants de Boston dont la santé et le bien-être sont le plus impactés à l'heure actuelle par la pandémie du COVID-19.

« La vague de soutien et de générosité qui nous est parvenue de la part de nos partenaires privés et philanthropiques alors que nous traversons tous une période particulièrement difficile, a été extraordinaire », a déclaré le maire, Martin J. Walsh. « Jeff Leiden et la Fondation Vertex ont joué un rôle déterminant dans le lancement du Boston Resiliency Fund qui soutiendra nos employés en première ligne et nos habitants les plus démunis, et je les remercie pour leurs efforts constants et leur dévouement exceptionnel accordés à nos habitants ».

En outre, la Fondation Vertex a annoncé aujourd’hui avoir fait des dons supplémentaires aux organisations suivantes à travers le monde afin qu’elles apportent un soutien communautaire essentiel aux populations vulnérables, notamment en termes de nourriture, de soins de santé et d’accès à l'éducation :

Le Trussell Trust, au Royaume-Uni , pour soutenir son réseau national de banques alimentaires et fournir une aide alimentaire et un soutien d’urgence en raison de la pandémie du COVID-19 ; et pour renforcer et développer un système national d’assistance téléphonique et d’orientation pour permettre aux banques alimentaires de satisfaire la demande accrue d’aide alimentaire d’urgence ;

, pour soutenir son réseau national de banques alimentaires et fournir une aide alimentaire et un soutien d’urgence en raison de la pandémie du COVID-19 ; et pour renforcer et développer un système national d’assistance téléphonique et d’orientation pour permettre aux banques alimentaires de satisfaire la demande accrue d’aide alimentaire d’urgence ; Crisis, au Royaume-Uni , pour contribuer au soutien sur le terrain des personnes sans-abri, notamment en leur offrant des kits de produits essentiels : nourriture, mouchoirs en papier et désinfectant pour les mains ;

, pour contribuer au soutien sur le terrain des personnes sans-abri, notamment en leur offrant des kits de produits essentiels : nourriture, mouchoirs en papier et désinfectant pour les mains ; Age, au Royaume-Uni , pour aider les personnes âgées, notamment les plus de 70 ans qui sont les plus durement affectés, physiquement et moralement, par la pandémie ;

, pour aider les personnes âgées, notamment les plus de 70 ans qui sont les plus durement affectés, physiquement et moralement, par la pandémie ; Caritas, en Espagne , pour fournir des vivres à domicile aux personnes âgées et soutenir les centres d’accueil pour les personnes sans-abri et les besoins en soins de santé à Madrid ;

, pour fournir des vivres à domicile aux personnes âgées et soutenir les centres d’accueil pour les personnes sans-abri et les besoins en soins de santé à Madrid ; Les Restos du Coeur, en France , pour soutenir la distribution de vivres aux plus démunis et fournir en produits d’hygiène les volontaires qui distribuent la nourriture ;

, pour soutenir la distribution de vivres aux plus démunis et fournir en produits d’hygiène les volontaires qui distribuent la nourriture ; Cesvi, en Italie , pour fournir des soins de santé et de la nourriture à domicile aux personnes âgées à Bergame et à Brescia ;

, pour fournir des soins de santé et de la nourriture à domicile aux personnes âgées à Bergame et à Brescia ; Feeding, à San Diego , pour approvisionner en aliments sains les centres de distribution alimentaire d’urgence et fournir des vivres aux étudiants de San Diego qui dépendent de repas gratuits ;

, pour approvisionner en aliments sains les centres de distribution alimentaire d’urgence et fournir des vivres aux étudiants de San Diego qui dépendent de repas gratuits ; Community Foundation of Western Massachusetts , pour soutenir son fonds d'intervention au COVID-19 dans la Pioneer Valley ;

, pour soutenir son fonds d'intervention au COVID-19 dans la Pioneer Valley ; The Food Bank of Western Massachusetts , pour financer 400 000 repas pour ses programmes d’aide alimentaire dans les comtés de Hampden, Hampshire, Berkshire et Franklin ; et

, pour financer 400 000 repas pour ses programmes d’aide alimentaire dans les comtés de Hampden, Hampshire, Berkshire et Franklin ; et United Way of Greater Fall River, pour soutenir ses interventions de secours et ses efforts pour un rétablissement dans le contexte de la pandémie du COVID-19 dans la communauté de la côte sud du Massachusetts.

À propos de la Vertex Foundation

La Vertex Foundation est une fondation caritative sans but lucratif. Elle a pour objectif d’améliorer la vie des personnes souffrant de maladies graves et de ses communautés grâce à des programmes d’éducation, d’innovation et de santé. Fondée en 2017 pour générer des dons caritatifs à long terme, la Fondation Vertex est l'expression de l’engagement de bienfaisance de la société Vertex Pharmaceuticals. Pour en savoir plus sur la Fondation Vertex, consultez le site https://www.vrtx.com/responsibility/vertex-foundation.

À propos de Vertex

Vertex est une entreprise mondiale de biotechnologie qui investit dans l’innovation scientifique pour élaborer des médicaments transformateurs destinés aux patients atteints de maladies graves. L'entreprise possède un portefeuille de plusieurs médicaments approuvés pour le traitement de la cause sous-jacente de la fibrose kystique (FK) ‑ une maladie génétique rare potentiellement mortelle ‑ et développe actuellement plusieurs programmes cliniques et de recherche sur la FK. Par ailleurs, Vertex dispose d’un solide pipeline de médicaments expérimentaux à petite molécule pour le traitement d’autres maladies graves sur lesquelles elle a acquis des connaissances approfondies en matière de biologie humaine causale, notamment sur la douleur, le déficit en alpha-1 antitrypsine, et les maladies rénales APOL1 à médiation. De plus, Vertex dispose d'un portefeuille de thérapies géniques et cellulaires en plein développement pour des maladies telles que l’anémie à hématies falciformes, la bêta-thalassémie, la dystrophie musculaire de Duchenne et le diabète sucré de type 1.

Fondée en 1989 à Cambridge, Massachussetts, aux États-Unis, le siège mondial de Vertex est désormais situé dans l’Innovation District de Boston, tandis que son siège social international est à Londres, au Royaume-Uni. La Société possède également des sites de recherche et développement et des bureaux commerciaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Amérique latine. Vertex est reconnue de façon constante comme l’un des meilleurs espaces de travail du secteur : elle figure chaque année depuis 10 ans sur la liste des Meilleurs employeurs de la revue Science et figure dans le « top 5 » de la liste 2019 des Meilleurs employeurs pour la diversité de Forbes. Pour prendre connaissance des dernières actualités de notre entreprise et pour en savoir plus sur l’historique des innovations de Vertex, consultez le site www.vrtx.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

(VRTX-GEN)

