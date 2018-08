Vertex Pharmaceuticals : nomme Ludovic Fenaux au poste de vice-président directeur en charge des opérations commerciales internationales

– Ludovic Fenaux dirigera l’organisation internationale en pleine expansion de Vertex –

– Simon Bedson annonce son départ à la retraite –

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq : VRTX) a annoncé aujourd’hui que Ludovic Fenaux a été nommé vice-président directeur des opérations commerciales internationales ; il aura la responsabilité des activités commerciales en-dehors des États-Unis et du Canada, cela inclut la supervision des bureaux et opérations en Europe, en Australie et en Amérique latine. M. Fenaux a débuté à son poste chez Vertex le 20 août et il rend compte à Stuart Arbuckle, vice-président exécutif et directeur commercial. M. Fenaux est basé au siège social international à Londres et succède à Simon Bedson, qui prend sa retraite après sept années passées chez Vertex en qualité de vice-président directeur et directeur général en charge des opérations commerciales internationales et près de 30 années dans l’industrie pharmaceutique.

Depuis qu’il a rejoint la société en 2011, M. Bedson a mené avec succès l’expansion mondiale de Vertex en dehors de l’Amérique du Nord, cela inclut notamment l’établissement du siège international de la société ainsi que d’opérations et bureaux commerciaux à travers l’Europe, l’Australie et l’Amérique latine.

« Je tiens à remercier M. Bedson pour son leadership, son dévouement et son énorme contribution à Vertex. Il a joué un rôle essentiel dans la croissance de notre société à l’international et nous lui adressons tous nos vœux pour sa retraite », a affirmé Stuart Arbuckle, vice-président exécutif et directeur commercial chez Vertex. « Je suis également enchanté d’accueillir M. Fenaux chez Vertex et dans notre équipe mondiale de leadership commercial. M. Fenaux apporte les compétences en leadership et l’expérience fonctionnelle et géographique dont a besoin notre organisation internationale en pleine croissance alors que nous devenons une société de biotechnologie mondiale de premier plan. »

M. Fenaux rejoint Vertex avec plus de deux décennies d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, tout récemment chez Bristol-Myers Squibb où il occupait le poste de vice-président directeur, responsable de la région Intercontinentale.

« Je suis enthousiasmé de rejoindre Vertex à un moment où la société non seulement est à la recherche de médicaments pour traiter la mucoviscidose mais aussi investit dans d’autres maladies graves, s'attaquant aux plus grands défis de la médecine », a expliqué M. Fenaux. « Je me réjouis de faire partie d’un leader de l’industrie, animé par une compréhension de la biologie humaine, pour faire progresser les innovations scientifiques qui abordent la cause sous-jacente de la maladie. »

À propos de Ludovic Fenaux

En plus de son poste de dirigeant chez Bristol-Myers Squibb en qualité de vice-président directeur, responsable de la région Intercontinentale, Ludovic Fenaux a été responsable de la division Soins spécialisés aux États-Unis, responsable de la division commerciale Virologie et greffes, vice-président et directeur général pour le Benelux, ainsi que vice-président de la division mondiale Oncologie pour la commercialisation.

Avant de rejoindre Bristol-Myers Squibb, M. Fenaux a occupé divers postes chez Eli Lilly, AstraZeneca et GSK. Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en biochimie et d’un « Advanced Master » en gestion du marketing de l’école de commerce ESSEC ; il a par ailleurs terminé le programme General Management au Centre européen d'éducation permanente (CEDEP) et a obtenu un diplôme dans le cadre du programme Advanced Management de l’École de commerce d’Harvard destiné aux hauts dirigeants.

À propos de Vertex

Vertex est une société biotechnologique d’envergure mondiale qui investit dans l’innovation scientifique en vue de créer des médicaments transformateurs pour les personnes atteintes de maladies graves et potentiellement mortelles. En plus de ses programmes de développement clinique sur la mucoviscidose, Vertex a plus d’une douzaine de programmes de recherche en cours axés sur les mécanismes sous-jacents d’autres maladies graves.

Fondée en 1989 à Cambridge, dans le Massachusetts, la société Vertex a dorénavant son siège social dans le Quartier de l'innovation de Boston. Aujourd’hui, la société possède des sites de recherche et développement et des bureaux commerciaux aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie. Vertex est continuellement reconnue comme l’un des meilleurs endroits pour travailler dans le secteur, elle a notamment été classée dans le palmarès des meilleurs employeurs dans les sciences de la vie du magazine Science huit années de suite.

Pour de plus amples informations et pour connaître les dernières nouvelles de la société, veuillez visiter www.vrtx.com.

