En Allemagne, la distance entre les bâtiments et les éoliennes fait polémique

Dans une lettre adressée au gouvernement fédéral, des organisations professionnelles et des entreprises du secteur éolien allemand ont écrit ne pas comprendre "que le pays maintienne cette distance minimum de 1 000 mètres; il est clair que l'objectif de 65% d'énergie renouvelable pour 2030 ne pourra pas être maintenu" dans ces conditions. Le courrier a été transmis à l'agence allemande DPA. Les organisations se sont tournées vers le ministre de l'économie Peter Altmaier (CDU) et les secrétaires d'État des ministères de l'économie, de l'environnement et des finances.

Altmaier a proposé un grand nombre de mesures importantes pour renforcer l'énergie éolienne, mais aucune pour sécuriser les zones nécessaires à l'expansion de cette source d'énergie. "Au contraire : le règlement sur la distance, qui trouve son origine dans le programme de protection du climat 2030 et qui a été inclus dans la liste des objectifs, annulera tous les efforts supplémentaires visant à renforcer l'expansion de l'énergie éolienne", peut-on lire dans la lettre.

Les spécialistes de l'éolien Vestas et Nordex perdaient moins de 1% en fin de matinée en bourse.