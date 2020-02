Vestas Wind Systems : hausse du bénéfice net en 2019

"L'industrie est toujours confrontée à des défis et des obstacles majeurs causés par les guerres commerciales et les tarifs douaniers", a déclaré la société "en 2019, les règles ont changé, le coût des matières premières et du transport a augmenté, et la capacité est devenue limitée. Combinés à la compétitivité continue de l'industrie, ces facteurs ont conduit à une augmentation de la rentabilité nécessaire pour soutenir le développement technologique".

Le fabricant danois d'éoliennes a déclaré un bénéfice net de 704 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 684 millions d'euros l'année précédente, ce qui est légèrement en-dessous du consensus des analystes qui s'élevait à 724 millions d'euros selon un sondage FactSet.

Le chiffre d'affaires a de son côté augmenté de 20 % pour atteindre 12,15 milliards d'euros, contre 11,81 milliards d'euros selon le consensus, boosté par des commandes records : les entrées de commandes se sont élevées à 3,5 milliards d'euros au 4ème trimestre et le carnet de commande total (order backlog) s'élève à 33,8 milliards d'euros.

Pour 2020, Vestas prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14 et 15 milliards d'euros, avec une marge d'EBIT avant éléments exceptionnels de 7 à 9 %. Le total des investissements est estimé à 700 millions d'euros et la société a augmenté son dividende de 7,44 DKK à 7,93 DKK.