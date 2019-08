Vestas: bénéfice net divisé par deux, l'action baisse en Bourse

Stockholm (awp/afp) - Le producteur danois d'éoliennes Vestas a annoncé jeudi avoir enregistré des résultats en baisse au deuxième trimestre et inférieurs aux attentes, plombés notamment par les coûts et des ventes en berne, faisant perdre au titre plus de 4% en Bourse.

À la Bourse de Copenhague, l'action de Vestas perdait 4,2% dans un marché quasi-stable vers 11H30 GMT.

Le bénéfice net a été divisé par deux par rapport au deuxième trimestre 2018, à 90 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a perdu près de 6,5% à 2,1 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur près de 2,4 milliards.

"Les prix sont restés stables au cours du trimestre, mais de nouvelles hausses des tarifs douaniers, les prix des matières premières et les frais liés au transport continuent d'augmenter les coûts d'exploitation, entraînant une baisse de notre marge brute par rapport à l'année dernière, à la même période", a indiqué le groupe dans son rapport d'activité.

La marge opérationnelle (EBIT) a été divisée par près de deux, à 6%, contre 11,5% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel s'est établi à 128 millions d'euros, contre 259 millions un an auparavant, alors que les analystes tablaient sur 135 millions d'euros.

Les ventes pour 2019 devraient se situer entre 11 et 12,25 milliards d'euros, contre une précédente estimation annoncée entre 10,75 et 12,25 milliards. Vestas table également sur une marge opérationnelle comprise entre 8 et 9% (contre 8% et 10% précédemment annoncé).

afp/rp