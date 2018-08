Vestas : entouré après un programme de rachats d'actions

15/08/2018 | 09:45

Vestas grimpe de 8,5% en début de séance à Copenhague, après l'annonce par l'équipementier pour l'énergie éolienne d'un programme de rachats d'actions pour 1,5 milliard de couronnes danoises (environ 200 millions d'euros) à réaliser d'ici la fin de l'année.



Ce programme est dévoilé en marge de la publication d'une marge opérationnelle en retrait de 1,1 point à 11,5% au titre du deuxième trimestre 2018, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 2,26 milliards d'euros.



Pour l'ensemble de 2018, Vestas resserre ses fourchettes cibles, visant désormais une marge opérationnelle entre 9,5% et 10,5% (et non plus entre 9 et 11%) et un chiffre d'affaires entre 10 et 10,5 milliards d'euros (et non plus entre 10 et 11 milliards).



