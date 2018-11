Vestas: le carnet de commandes déborde au 3e trimestre

Copenhague (awp/afp) - Le constructeur danois d'éoliennes Vestas s'est félicité mercredi d'avoir enregistré un nombre de commandes inégalé au troisième trimestre, marqué par un regain de son activité aux États-Unis malgré la chute des prix.

Avec des commandes à hauteur de 3,3 gigawatts, soit "une augmentation de 25% sur un an", le carnet de commandes enregistre "un niveau jamais atteint auparavant", a souligné dans un communiqué le groupe, qui profite des politiques de transition énergétique avec l'abandon des combustibles fossiles au profit d'énergies renouvelables moins polluantes.

Les livraisons de turbines aux États-Unis ont augmenté de 61% sur le trimestre, à 1,65 mégawatt. Elles représentent plus de la moitié des livraisons.

Toutefois, plombé par la chute des prix due à une concurrence accrue, le chiffre d'affaires a stagné de juillet à septembre, à 2,8 milliards d'euros. Le bénéfice net a lui reculé de près de 30%, à 178 millions d'euros.

Vestas laisse ses prévisions inchangées et mise sur un chiffre d'affaires entre 10 et 10,5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année. Il table sur une marge opérationnelle Ebit comprise entre 9,5 et 10,5% - contre 12,7% en 2017.

À 9H30 (8H30 GMT, peu après l'ouverture de la Bourse de Copenhague, l'action prenait 4,03% dans un marché orienté à la hausse (+1,48%).

afp/jh