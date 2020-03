RÉSULTATS ANNUELS 2019 : CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 396,0 M (+6,1 % À CHANGES CONSTANTS). RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 28,6 M (7,2 % DU CA)

Le Conseil d'administration de Vetoquinol SA, réuni le 24 mars 2020, a examiné l'activité et arrêté les comptes de l'exercice 2019. Les procédures d'audit sur ces comptes ont été réalisées et les rapports d'audit sont en cours d'émission.

Les charges externes augmentent de +10,3 % après neutralisation de l'impact lié à la première application de la norme IFRS 16 ; l'effet périmètre (Clarion et FarmVet Systems Ltd) ainsi que les impacts de change représentent près de la moitié de cette hausse ; les frais externes de R&D et les achats de services dans le cadre des coopérations commerciales ont également un fort impact ; les charges de personnel sont en hausse de +6,5 %, en lien principalement avec les hausses de salaires, un accroissement de l'effectif global et un effet périmètre lié à Clarion et FarmVet Systems Ltd (plus de 4 M€) ; les dépenses de R & D s'élèvent à 30,0 M€, soit 7,6 % du chiffre d'affaires (2018 : 7,2 %).

La marge sur achats consommés s'établit à 68,6 % en retrait de -0,7 point du fait du poids relatif de l'intégration de Clarion au Brésil d'une part, et d'une activité de production pénalisée par des destructions, un redémarrage tardif d'une ligne de production sur le site de Lure et une baisse des stocks d'autre part.

Tous les territoires stratégiques du Groupe Vetoquinol progressent à fin décembre 2019 : +11,3 % aux Amériques, +3,8 % en Europe et +2,0 % en Asie/Pacifique à changes constants. La forte croissance du territoire des Amériques intègre depuis le mois d'avril 2019 les ventes liées à l'acquisition de Clarion au Brésil.

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (226,3 M€) représentent 57,1 % des ventes totales de Vetoquinol ; elles progressent de +8,4 % à changes constants. Les ventes à destination des animaux de rente s'établissent à 169,7 M€ en hausse de +3,2 % à changes constants ; la contribution de l'acquisition de Clarion au Brésil compense le repli des ventes dans le domaine de la reproduction.

A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels s'élève à 190,6 M€ en croissance de +5,1 % à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,1 % des ventes de Vetoquinol sur les 12 mois de l'exercice 2019.

Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe Vetoquinol s'établit à 396,0 M€ , en hausse de +7,6 % à données publiées et de +6,1 % à changes constants.

Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs acquis, nouvel indicateur de performance avancée du Groupe Vetoquinol, s'élève à 48,9 M€ pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, contre 51,2 M€ à fin 2018.

Les amortissements des actifs issus d'acquisitions s'élèvent à 3,0 M€ (2018 : 2,7 M€) ; ils tiennent compte de la conséquence de l'affectation de l'écart d'acquisition de FarmVet Systems Ltd (0,4 M€) en 2019.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe Vetoquinol s'élève à 45,9 M€ contre 48,4 M€ pour l'année 2018, en repli de -5,2 %.

Au titre de l'exercice 2019, Vetoquinol a enregistré des charges non récurrentes pour un montant de 5,0 M€ liées à l'arrêt d'un projet de R & D et à la réorganisation de l'outil industriel du Groupe Vetoquinol en Europe (fermeture de l'usine en Italie).

Le taux d'impôt apparent s'établit à 30,6 % (25,1 % à fin décembre 2018) du fait d'effets négatifs enregistrés sur l'année 2019. Le Groupe Vetoquinol a enregistré un supplément d'impôt sur les sociétés suite à un contrôle fiscal en France clôturé en décembre 2019. Par ailleurs la réforme fiscale en Inde et un mix défavorable entre résultats et impôts différés actifs non comptabilisés entre les filiales ont généré une hausse de la charge d'impôt.

L'EBITDA de Vetoquinol progresse de 5 M€ dont 4,8 M€ liés à la première application de la norme IFRS 16, par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'établir à 65,4 M€, soit une hausse de +0,2 M€ (+0,4 %) après neutralisation de l'impact IFRS 16.

Après la prise en compte d'éléments non récurrents à hauteur de 5,0 M€, le Résultat net de Vetoquinol s'établit à 28,2 M€ contre 36,2 M€ pour l'exercice 2018.

Le Groupe Vetoquinol affiche une position globale nette de trésorerie positive de 72,4 M€ à fin décembre 2019.

Vetoquinol dispose d'une solide structure financière pour poursuivre sa stratégie de croissance et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe et son développement, et faire face aux impacts de la crise du Covid-19. À fin décembre 2019, le Groupe Vetoquinol n'a aucune dette financière.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 26 mai 2020 le versement d'un dividende de 0,48 € par action ; le Conseil d'administration se réserve le droit de modifier le dividende qui sera proposé d'ici la tenue de l'assemblée générale en fonction l'évolution des impacts du Covid-19.

Covid-19

La priorité du Groupe Vetoquinol est de garantir la santé et la sécurité de ses employés tout en respectant ses engagements de production, de distribution et de service. Le Groupe Vetoquinol a mis en oeuvre une série de mesures conformes aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et des mesures édictées par les gouvernements dans les pays où Vetoquinol est présent.

Vetoquinol évalue des scenarii pour mesurer l'impact sur son activité industrielle et commerciale de la pandémie, ce, à court terme et moyen terme. Compte tenu de la progression de la pandémie à la date de ce communiqué, en lien avec des mesures de confinement qui pourraient s'étaler sur une période supérieure à un mois, Vetoquinol anticipe un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020. Comme mentionné précédemment, le Groupe dispose d'une structure financière solide et d'une trésorerie disponible lui permettant de faire face à cette crise.

Le Groupe Vetoquinol continuera d'informer régulièrement ses parties prenantes de l'impact sur son activité de l'évolution de la pandémie du Covid-19.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : adéclaré : « L'exercice 2019 a été marqué par la croissance de nos produits Essentiels sur l'ensemble de nos territoires stratégiques et la croissance externe au Brésil nous permettant de nous renforcer significativement sur le 3e marché mondial de la santé animale. Nous avons également enregistré une année 2019 active en matière de R & D avec des lancements/extensions de nouveaux produits. Malgré tout, nous avons dû faire face à des coûts non récurrents impactant de manière exceptionnelle notre rentabilité. L'annonce effectuée en février 2020 de la prochaine acquisition* d'une famille de produits leaders en antiparasitaire nous ouvre de nouvelles opportunités. Enfin permettez-moi de revenir sur la situation sanitaire actuelle pour saluer le formidable travail des équipes du Groupe Vetoquinol qui sont toutes mobilisées pour répondre à notre devoir de santé publique et de continuité des soins ».

Vetoquinol confirme son éligibilité au PEA PME, conformément au décret N°2014-283 du 4 mars 2014, pris pour l'application de l'article 70 de la loi N°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 fixant l'éligibilité des entreprises au PEA PME.

La présentation aux analystes prévue le jeudi 26 mars 2020 ainsi que son enregistrement seront disponibles sur le site Internet de la société.