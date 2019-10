VETOQUINOL : affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Décidément, les propriétaires d'animaux de compagnie ne rechignent pas à la dépense pour le bien être de leurs compagnons. Après Virbac lundi, c'est au tour de Vetoquinol de dévoiler un chiffre d'affaires trimestriel solide. Et la santé des chiens, chats, lapins, furets et autres cochons d'Inde préoccupent tout autant les Européens, Américains qu'Asiatiques montrent les chiffres dévoilées hier soir le laboratoire vétérinaire français. Une bonne nouvelle pour le titre qui progresse de 2,5% à 58,10 euros.Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Vetoquinol s'est établi à 100,2 millions d'euros, en hausse de 11%. A changes constants, la croissance ressort à 9,4%.Tous les territoires stratégiques affichent donc une solide progression à changes constants ; l'Europe est en croissance de 4,3 %, les Amériques de 11,4 % et l'Asie/Pacifique de 6,2 %. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, les revenus ont atteint 283,9 millions d'euros, en hausse de 5,9 % à données publiées et de 4,4 % à changes constants.A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels "moteur" de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 137 millions d'euros, en croissance de 5,3 % à données publiées et de 4,3 % à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,2 % des ventes du groupe."Nous demeurons confiants pour la fin de l'exercice 2019 et restons actifs dans l'étude de dossiers de croissance externe", a déclaré Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol.