VETOQUINOL : annonce une prise de participation majoritaire dans Farmvet Systems Ltd

Vetoquinol a annoncé une prise de participation majoritaire dans Farmvet Systems Ltd, start-up basée en Irlande du Nord qui permet au vétérinaire de renforcer son rôle au sein des élevages bovins."L'interprétation des informations disponibles dans les élevages d'animaux de rente est devenue une activité stratégique pour les vétérinaires. Chaque élevage génère un volume toujours croissant d'informations issues de sources multiples : résultats d'analyses biologiques, informations épidémiologiques, registres d'élevage, données de traite, etc", a précisé le spécialiste de la santé animale.Grâce aux applications développées par Farmvet Systems, toutes ces données sont regroupées en un seul tableau de bord qui permet aux vétérinaires et aux éleveurs de partager l'information et de la transformer en un support de décision efficace pour améliorer la conduite des élevages.VetImpress est la principale application digitale de Farmvet Systems Ltd, commercialisée aujourd'hui au Royaume-Uni et en Irlande ; Vetoquinol va la rendre disponible pour les vétérinaires au plan international via son réseau de filiales.