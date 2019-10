VETOQUINOL : demeure confiant pour la fin de l'exercice 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vetoquinol a enregistré un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2019 de 100,2 millions d'euros, en progression de 11 % à données publiées et de 9,4 % à changes constants. Tous les territoires stratégiques affichent une solide progression à changes constants ; l’Europe est en croissance de 4,3 %, les Amériques de 11,4 % et l’Asie/Pacifique de 6,2 %. Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019, les revenus ont atteint 283,9 millions d'euros, en hausse de 5,9 % à données publiées et de 4,4 % à changes constants.A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires des produits Essentiels "moteur" de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 137 millions d'euros, en croissance de 5,3 % à données publiées et de 4,3 % à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 48,2 % des ventes du groupe."Nous demeurons confiants pour la fin de l'exercice 2019 et restons actifs dans l'étude de dossiers de croissance externe", a déclaré Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol.