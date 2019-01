VETOQUINOL : perspectives prometteuses

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vetoquinol bondit de 7,8% à 52,8 euros après la publication d'un chiffre d'affaires 2018 nettement supérieur aux attentes grâce à un dernier trimestre très encourageant (+12,1% de croissance organique). Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 57 euros sur le laboratoire vétérinaire. Plus optimiste encore, Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours de 70 à 71 euros tout en réitérant sa recommandation Acheter. Vetoquinol demeure l'une de ses valeurs favorites du segment des midcaps.Vetoquinol a réalisé en 2018 u chiffre d'affaires de 367,9 millions d'euros, en hausse de 3,2% en données publiées et de 5,8% en organique. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité est ressortie en progression sur tous les territoires (à taux de changes constants) : Europe (+2,9%), Amériques (+8,7%) et Asie/Pacifique (+8,6%)." La solide progression du chiffre d'affaires de Vetoquinol a été tirée, une fois encore, par la croissance de nos produits Essentiels ", a commenté Matthieu Frechin, le directeur général de Vetoquinol." Nos trois territoires géographiques sont en croissance avec un bon développement des ventes particulièrement marqué sur nos territoires Amériques et Asie/Pacifique ", a ajouté le dirigeant.Avant de conclure : " cette croissance de notre activité en 2018 devra nous permettre de poursuivre notre dynamique d'amélioration de la rentabilité. "Pour Gilbert Dupont, cette publication est d'excellente facture et ne souffre d'aucun déséquilibre entre les différentes gammes et zones géographiques.Selon le broker, le titre pourrait bénéficier de la concrétisation d'opération de M&A de taille intermédiaire, soit d'environ 10 millions d'euros, à court ou moyen terme.Les résultats annuels 2018 seront publiés le 21 mars prochain avant ouverture de la Bourse.