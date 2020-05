Vetoquinol : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 26 mai 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires,



Le conseil d'administration a décidé de faire usage des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions de déplacement et réunion qu'elle impose.



Dès lors, il est expressément demandé aux actionnaires de ne pas se déplacer et de participer à cette assemblée générale en votant à distance grâce au formulaire de vote par correspondance. Ils peuvent également donner pouvoir au Président.



VETOQUINOL met en œuvre tous les moyens techniques nécessaires afin que les actionnaires puissent suivre le déroulement de l'assemblée par conférence téléphonique. Toutes les informations pour vous connecter à l'audio conférence seront indiquée sur le site internet de la société partie Investisseurs/Assemblée Générale, www.vetoquinol.com.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société.