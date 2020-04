Vetoquinol : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020

103,4 M€ (+13,7%)

CHIFFRES CLÉS T1 2020 CA Total Groupe 103,4 M€ +13,4% à changes constants CA produits Essentiels 53,4 M€ +17,9% à changes constants Trésorerie nette active > 100 M€* * hors IFRS 16

Le chiffre d’affaires des trois premiers mois de l’exercice 2020 du Groupe Vetoquinol s’établit à 103,4 M€, en hausse de +13,7% à données publiées et de +13,4% à changes constants. Cette forte progression est le résultat d’un bon début de trimestre et d’une forte hausse de l’activité en fin de trimestre qui est le fruit de la volonté des distributeurs dans certains pays d’accroitre leurs stocks afin de limiter les risques de rupture d’approvisionnement des cliniques vétérinaires ou producteurs pendant la période de confinement.

A fin mars 2020, le chiffre d’affaires des produits Essentiels « moteur » de la stratégie de Vetoquinol s’élève à 53,4 M€, en croissance de +17,9% à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 51,6% des ventes du Groupe au premier trimestre 2020.

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie à 60,1 M€ représentent 58,1% des ventes totales de Vetoquinol; elles progressent de +15,1% à changes constants. Les ventes à destination des animaux de rente s’établissent à 43,3 M€ en hausse de +10,9% à changes constants.

Tous les territoires stratégiques du Groupe progressent à fin mars 2020 : +23,4% aux Amériques, +11,0% en Europe et +3,2% en Asie/Pacifique à changes constants.

Les ventes aux Amériques, sont tirées pour partie par la croissance externe réalisée au Brésil, suite à l’acquisition de Clarion signée en avril 2019.

Le Groupe enregistre au 31 mars 2020 une position globale nette de trésorerie positive supérieure à 100 M€ (hors impact IFRS 16) et dispose de plus de 15 M€ de lignes de trésorerie non utilisées à date. La structure financière du Groupe demeure solide permettant de faire face aux impacts de la crise sanitaire du Covid-19 d’une part et de finaliser l’acquisition de la gamme Drontal® et Profender® auprès d’Elanco d’autre part.

Pandémie Covid-19, situation au 15 avril 2020

Vetoquinol a mis en place un dispositif de gestion de crise qui a permis de prendre les mesures d’urgence nécessaires suivant 3 principales étapes.

1- La mise en sécurité des collaborateurs de Vetoquinol avec la communication et le rappel des gestes barrières, l’organisation du travail aménagée avec la généralisation du télétravail pour tous les collaborateurs dont les fonctions le permettent et la mise en quatorzaine des salariés ayant pu être en contact avec des personnes confirmées comme contaminées. Toutes ces mesures immédiates ont permis de préserver la santé des collaborateurs et de maintenir grâce à l’engagement de tous les activités du laboratoire et en particulier un bon niveau de production.

2- La mise en œuvre de mesures visant à protéger l’activité du laboratoire d’une baisse sensible d’activité et à protéger les emplois des salariés. Il s’agit d’adapter temporairement le fonctionnement du laboratoire avec des mesures ciblées et priorisées d’arbitrage et de réduction des frais de fonctionnement pendant la durée de la crise. A ce titre, la société a engagé des démarches pour avoir recours aux dispositifs d’accompagnement financier des entreprises mis en place par certains états.

3- La préparation de la sortie de crise sanitaire afin de s’assurer que l’activité du laboratoire aura la capacité de redémarrer rapidement et pourra répondre aux besoins du marché lorsque la demande pour les médicaments aura repris normalement.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, a déclaré : « Avec la crise sanitaire mondiale actuelle, nous vivons une situation inédite et exceptionnelle à tous points de vue. Après un solide premier trimestre qui reflète notamment les mesures que nous avons prises pour assurer la continuité d’approvisionnements de nos médicaments sur nos marchés, nous anticipons une baisse de notre activité au deuxième trimestre, principalement dans le segment des animaux de compagnie. Nos équipes continuent dans le même temps la préparation de l’intégration* au 2e semestre 2020 des familles de produits Drontal® et Profender®. Pendant toute la durée de cette crise, notre laboratoire demeure mobilisé pour répondre à notre devoir de santé publique et de continuité des soins des animaux d’élevage et de compagnie. Nous avons pu, dans la limite de nos moyens, donner des masques, combinaisons et solutions hydro-alcooliques aux différents établissements de santé proches de nos usines de fabrication. La continuité des soins est de notre responsabilité en tant qu'entreprise de santé et illustre tout ce que nous mettons en œuvre à notre échelle pour relever les défis de cette pandémie mondiale Covid-19. »

En millions d’euros 2020 2019 Variation à données publiées Variation à cours de change constants Variation à cours de change et périmètre constants CA Total 1er trimestre 103,4 90,9 +13,7% +13,4% +10,5% CA Essentiels 1er trimestre 53,4 45,1 +18,2% +17,9% +17,9%

* Sous réserve de l'approbation de l’opération par les autorités compétentes et la levée des clauses suspensives habituelles.

Prochaine publication : Assemblée générale, le 26 mai 2020 après fermeture de la Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2019, Vetoquinol emploie 2 372 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour mieux connaître le Groupe : www.vetoquinol.com.

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

La direction du Groupe Vetoquinol estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l’analyse des performances par le Management.

Produits Essentiels : Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le Groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont une vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.

Taux de change constant : Le terme à « taux de change constant » correspond au fait d’appliquer les taux de change de la période précédente sur l’exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.

Croissance organique : La croissance organique désigne la croissance du chiffre d’affaires de Vetoquinol liée à une augmentation de ses ventes en volume et/ou en prix de l’exercice N comparée à l’exercice N-1, à taux constant.

