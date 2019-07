Vetoquinol : vers la fermeture d'une usine en Italie

12/07/2019 | 08:36

Vetoquinol annonce un programme de réorganisation de son outil industriel en Europe, en transférant les activités de production de la gamme Ascor fabriquée dans l'usine de Vetoquinol Italia en Emilie-Romagne vers d'autres sites pharmaceutiques européens.



La gamme Ascor, composée de médicaments vétérinaires et de produits non médicamenteux, est principalement dédiée aux éleveurs de porcins et de volailles. Elle est commercialisée en Italie et dans de nombreux autres pays et son développement sera poursuivi.



Ces transferts entraineront d'ici deux ans et demi la fermeture de l'usine. Une quarantaine d'emplois sont impactés et tous les salariés bénéficieront d'un accompagnement par les aider dans leur recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.