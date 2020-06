Vetoquinol : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne (CE) a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition de la division Santé animale de Bayer par Elanco. Cette décision de la Commission européenne est conditionnée à la cession de plusieurs produits, y compris les familles de produits Profender et Drontal, ainsi que des projets de R&D y afférents, qui seront acquis par le laboratoire Vetoquinol.L'approbation de la Commission européenne marque une étape importante pour Vetoquinol vers la réalisation de l'acquisition et l'intégration de ces familles de produits dans la gamme du laboratoire.Le 12 février 2020, Vetoquinol avait annoncé l'acquisition de Profender et Drontal pour l'espace économique européen et le Royaume-Uni. Les familles de produits Profender et Drontal sont des vermifuges pour chiens et chats, en comprimés ou en application spot-on.La transaction devrait être conclue début août 2020 et reste soumise à des autorisations réglementaires supplémentaires et aux conditions de closing habituelles.