Vetoquinol : franchit une étape importante dans l'acquisition de Profender® et Drontal® ainsi que des projets de R&D suite à l'annonce de la Commission européenne

La Commission européenne (CE) a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition de la division Santé animale de Bayer par Elanco. Cette décision de la Commission européenne est conditionnée à la cession de plusieurs produits, y compris les familles de produits Profender® et Drontal®, ainsi que des projets de R&D y afférents, qui seront acquis par le laboratoire Vetoquinol (Paris:VETO).

L'approbation de la Commission européenne marque une étape importante pour Vetoquinol vers la réalisation de l'acquisition et l'intégration de ces familles de produits dans la gamme du laboratoire.

Le 12 février 2020, Vetoquinol avait annoncé l'acquisition de Profender® et Drontal® pour l’espace économique européen et le Royaume-Uni. Les familles de produits Profender® et Drontal® sont des vermifuges pour chiens et chats, en comprimés ou en application spot-on.

La transaction devrait être conclue début août 2020 et reste soumise à des autorisations réglementaires supplémentaires et aux conditions de closing habituelles.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, a déclaré : « Nous nous réjouissons de partager cette avancée majeure dans le processus d’acquisition des gammes de produits Profender® et Drontal®. L'acquisition de ces deux marques fortes ainsi que du portefeuille de R&D correspondant est au cœur de la stratégie de Vetoquinol. Elle augmentera significativement notre part de marché et notre visibilité dans le segment des antiparasitaires, l'un de nos domaines thérapeutiques stratégiques. Elle renforcera également nos Essentiels, moteurs de notre croissance ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020, le 30 juillet 2020 après fermeture de la Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 avril 2020, Vetoquinol emploie 2 403 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.

