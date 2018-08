Bénéfice semestriel en nette hausse pour Vetropack

Zurich (awp) - Vetropack affiche une vigoureuse croissance après six mois. Dégageant des ventes en hausse, le fabricant valdo-zurichois d'emballages en verre a vu son bénéfice net s'envoler de 21,5% en un an à 30 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part hissé à 40,6 millions de francs suisses, plus d'un tiers (+34%) au-dessous du montant réalisé entre janvier et fin juin 2017, indique mardi Vetropack dans son rapport semestriel. La marge correspondante s'est inscrite à 11,6%, contre 9,8% douze mois auparavant.

Atteignant un niveau record, le chiffre d'affaires s'est monté à 350 millions de francs suisses, 12,8% de plus qu'au premier semestre de l'an dernier. Les volumes écoulés ont aussi présenté un niveau inédit à 2,61 milliards d'emballages en verre, à la faveur d'une demande en hausse constante en Europe.

La performance s'est révélée nettement supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient anticipé un Ebit de 21,6 millions de francs suisses et un bénéfice net de 25,8 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Vetropack table sur un environnement de marché demeurant favorable au second semestre. Le volume des ventes devrait cependant légèrement fléchir au regard des six premiers mois de 2018. De ce fait, la performance de la deuxième partie d'année devrait s'inscrire en léger repli par rapport à la période sous revue.

vj/al