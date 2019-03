Groupe Vetropack 2018: Hausse significative des recettes nettes et nouveau record des ventes

Au cours de l'exercice 2018, le groupe Vetropack a une nouvelle fois augmenté ses recettes nettes et ses ventes. Les recettes nettes ont enregistré une hausse de 9,4 pour cent et les ventes de 1,8 pour cent. Afin de pouvoir renforcer les capacités de production nécessaires, le groupe a investi CHF 117,9 millions, essentiellement dans l'augmentation des capacités productive de ses usines.

Chiffres financiers 2018:

• Recettes nettes: CHF 690,7 millions (2017: CHF 631,5 millions)

• EBIT: CHF 78,4 millions (2017: CHF 64,1 millions)

• Marge EBIT: 11,3 pour cent (2017: 10,1 pour cent)

• Bénéfice consolidé: CHF 58,1 millions (2017: CHF 57,0 millions)

• Liquidités nettes: CHF 72,3 millions (2017: CHF 68,3 millions)

• Cash-flow: CHF 135,7 millions (2017: CHF 126,3 millions)

• Marge de cash-flow: 19,6 pour cent (2017: 20,0 pour cent)

• Part de fonds propres: 75,1 pour cent (2017: 73,8 pour cent)

Profitant d'un marché florissant, le groupe Vetropack a enregistré pour l'exercice 2018 une hausse de 9,4 pour cent de ses recettes nettes consolidées résultant des livraisons et des prestations, qui s'élèvent à CHF 690,7 millions (2017: CHF 631,5 millions). Au cours de la même période, les ventes ont augmenté de 1,8 pour cent, et ont permis d'atteindre 5,16 milliards d'emballages en verre (2017: 5,07 milliards d'unités).

Augmentation significative de la capacité de rendement opérationnelle

L'EBIT consolidé du groupe a progressé de 22,3 pour cent par rapport à l'année précédente et a atteint CHF 78,4 millions (2017: CHF 64,1 millions). Avec 11,3 pour cent des recettes nettes, la marge EBIT est nettement supérieure à celle de 2017, qui s'élevait à 10,1 pour cent. Cette évolution favorable s'explique par les marchés durablement positifs, l'augmentation et l'optimisation constantes des capacités de production.

Le bénéfice consolidé du groupe a atteint CHF 58,1 millions (2017: CHF 57,0 millions), soit une augmentation de 1,9 pour cent, représentant une marge brute de 8,4 pour cent (2017: 9,0 pour cent). Au cours de l'exercice, les pertes de change sur les avoirs en euro ont eu un impact négatif sur le bénéfice du groupe.

Nouvelle augmentation des liquidités

Les flux financiers découlant de l'activité d'exploitation se sont encore renforcés au cours de l'exercice et ont atteint CHF 135,6 millions (2017: CHF 124,7 millions), soit 19,6 pour cent (2017: 19,7 pour cent) du chiffre d'affaires net. Les investissements dans les immobilisations matérielles et immatérielles se sont élevés à CHF 115,6 millions (2017: CHF: 67,3 millions). Cette forte hausse s'explique notamment par l'augmentation des capacités mentionnées plus haut. Tous les investissements ont été entièrement financés par les fonds propres du Groupe. En raison de ces investissements, le cash-flow disponible a baissé à CHF 28,6 millions (2017: CHF 60,0 millions). En conséquence, les liquidités nettes du groupe n'ont enregistré qu'une légère augmentation et se sont établies à CHF 72,3 millions (2017: CHF 68,3 millions).

En dépit des investissements élevés, la part de fonds propres du groupe Vetropack a atteint 75,1 pour cent (2017: 73,8 pour cent). Le bilan est ainsi très solide.

À la fin de l'exercice, Vetropack employait 3291 collaborateurs (31 décembre 2017: 3257 collaborateurs).

Perspectives pour l'exercice 2019

Le Conseil d'administration et la direction s'attendent à une légère augmentation de la consommation et de la demande pour l'exercice 2019. Le groupe Vetropack prévoit d'exploiter au maximum les capacités de production accrues et d'augmenter les ventes et les recettes nettes. Les investissements resteront globalement élevés au cours de l'exercice 2019: deux bassins de fusion seront entièrement modernisés et des travaux permettant la prolongation de la durée de vie de deux autres bassins seront entrepris. Le groupe Vetropack renforcera en outre ses investissements dans les domaines de la numérisation et de l'automatisation. En raison de l'augmentation des amortissements qui en résulte, un résultat opérationnel comparable à celui de 2018 est attendu.

Le groupe Vetropack a des filiales en Suisse, en Autriche, en République Tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Ukraine et en Italie.

Vetropack Holding SA

Le Conseil d'administration invite l'Assemblée générale à verser un dividende en hausse de CHF 50,00 bruts (2017: CHF 45,00) par action au porteur et de CHF 10,00 bruts (2017: CHF 9,00) par action nominative.

L'Assemblée générale de Vetropack Holding SA se tiendra à St-Prex le mercredi 24 avril 2019, à 11h15.

Le rapport de gestion 2018 du groupe Vetropack est consultable sur Internet: www.vetropack.com/fr/vetropack/relations-avec-les-investisseurs/publications-financieres/