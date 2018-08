Groupe Vetropack: Le Conseil d’administration nomme un nouveau responsable de la formation et du développement des ressources humaines à l’échelle du groupe

Bülach, le 21 août 2018. Le Conseil d'administration de Vetropack Holding SA a nommé Nuno Cunha (né en 1970) responsable de la formation et du développement des ressources humaines et membre de la direction du groupe.

Nuno Cunha reprendra le nouveau poste de responsable de la formation et du développement des ressources humaines du groupe Vetropack le 1er septembre 2018. Né au Portugal, ce polyglotte maîtrise parfaitement toutes les questions opérationnelles et stratégiques. Il a suivi des études de sociologie, option développement organisationnel, à la nouvelle université de Lisbonne, au Portugal, et a obtenu un MBA en «European Societies and Politics». Il possède en outre une expérience internationale de plusieurs années dans les projets de gestion du changement.

Nuno Cunha a été responsable RH de l'espace économique Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde (EMEAI) de Valspar (Switzerland) Corporation AG. Il a notamment accompagné le fabricant de peinture au rayonnement international dans la mise en place réussie d'une nouvelle culture de direction axée sur le développement durable et la constitution d'une équipe RH œuvrant dans le développement des talents et la planification de la relève. À la demande de l'entreprise chimique Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH, il a notamment mis au point, en tant que Global HR Business Partner, un programme académique global visant à promouvoir des postes clés de manière personnalisée. Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH est active dans les espaces économiques EMEAI, Asie-Pacifique et Amérique.

«L'expertise de Nuno Cunha dans les secteurs de la gestion des RH, de la formation initiale et continue, de la planification de la relève et de la fidélisation des collaborateurs va être un atout précieux», a souligné Johann Reiter, CEO du groupe Vetropack, à propos de ce nouveau poste.