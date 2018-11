Vetropack : prévoit l’ouverture d’une nouvelle verrerie à Boffalora sopra Ticino, en Italie

Bülach, Suisse et Trezzano sul Naviglio, Italie, le 12 novembre 2018 - Vetropack, une entreprise suisse leader dans l'industrie européenne de l'emballage en verre, a signé un contrat d'achat provisoire portant sur l'acquisition d'un terrain situé à Boffalora sopra Ticino, en Italie, en vue de la construction d'une nouvelle verrerie moderne qui remplacera l'actuelle usine de Trezzano d'ici fin 2021. Vetropack investira environ 200 millions d'euros dans les trois prochaines années.

Le groupe Vetropack exploite huit usines situées en Suisse, en Autriche, en Tchéquie, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine et en Italie. La plus jeune filiale, Vetropack Italia, a rejoint le groupe en 2015. Elle est située à Trezzano sul Naviglio. L'usine ne sera toutefois à l'avenir plus en mesure de répondre à l'augmentation de la demande, aux exigences techniques élevées, et aux objectifs de croissance visés. «Aussi avons-nous décidé de ne pas rénover l'installation existante à l'issue de la durée de vie de ses bassins de fusion en 2021, la superficie du site ne permettant pas une nouvelle extension. Nous avons cherché un terrain plus grand à proximité pour y construire un nouveau bâtiment», déclare Johann Reiter, CEO du groupe Vetropack. «Nous l'avons trouvé dans la zone industrielle de Boffalora sopra Ticino.» Il s'agit d'une ancienne papeterie, qui appartient à RDM Group. La verrerie de Trezzano fermera après le lancement de la production à Boffalora sopra Ticino. L'actuel personnel sera transféré dans l'usine moderne.

«La construction d'un site Vetropack entièrement nouveau en Italie constitue un élément clé de la stratégie du groupe. Les marchés italiens jouent un rôle significatif dans le développement de notre réussite future», explique Claude R. Cornaz, président du conseil d'administration de Vetropack Holding. «Ce projet unique va nous permettre de garantir l'amélioration constante de l'efficacité et de la qualité de notre production. Grâce à un verre d'emballage hautement personnalisé et à une production en série efficace, nous allons pouvoir servir nos clients actuels et futurs de manière optimale.

La construction de la nouvelle usine Vetropack devrait démarrer fin 2019, et l'ouverture est prévue fin 2021. Vetropack investira environ 200 millions d'euros dans les trois prochaines années.

Groupe Vetropack

Le groupe Vetropack, dont le siège est situé à Bülach, en Suisse, est l'un des plus grands fabricants européens d'emballages en verre destinés à l'industrie des aliments et des boissons. Il exploite huit ateliers de production et centres de distribution ultramodernes en Suisse, en Autriche, en Tchéquie, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine et en Italie. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 631,5 millions, soit une augmentation de 5 pour cent, et a vendu plus de cinq milliards d'emballages en verre. Il emploie plus de 3200 collaborateurs. Le groupe Vetropack est une entreprise familiale indépendante cotée à la SIX Swiss Exchange (Vetropack Holding Ltd, VET).