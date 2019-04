Vetropack : publie son rapport de développement durable 2018

Le groupe Vetropack accorde une grande importance au développement durable. C'est pourquoi l'entreprise fournit à ses partenaires commerciaux, à ses clients et au public un rapport sur ses performances économiques, écologiques et sociales. Le rapport de développement durable 2018 est conforme aux lignes directrices GRI-G4, option «basique».

La gestion écologique fait partie intégrante de la philosophie de l'entreprise Vetropack. Des améliorations constantes permettent à Vetropack de répondre aux souhaits des parties prenantes et de renforcer sa position sur le marché.

Afin d'offrir aux clients une transparence cristalline, Vetropack effectue des analyses du cycle de vie de ses produits selon une ap-proche «Cradle-to-Cradle» (du berceau au berceau) et leur permet d'évaluer divers scénarios. La traçabilité des différents produits est une demande de plus en plus présente.

Afin de réduire l'empreinte écologique de ses produits et services, le groupe Vetropack applique une politique claire axée sur l'investissement dans le développement de produits, la logistique, l'augmentation du pourcentage de tessons dans la fonte, et la consommation énergétique des bassins de fusion.

En 2018, le pourcentage de verre usagé utilisé pour la production de verre a atteint 61 pour cent pour le verre usagé vert. Le pourcentage de récipients en verre brun s'est élevé à 50 pour cent, ce-lui des récipients en verre blanc à 43 pour cent. Dans différentes usines, le pourcentage de verre usagé atteint jusqu'à 83 pour cent de la quantité de matières premières. Au total, 2'499 GWh d'énergie ont été consommés en 2018. L'énergie thermique des bassins de fusion a représenté plus de 60 pour cent des émissions de gaz à effet de serre totales de la production.

Profiter d'un échange réciproque

L'échange ouvert et étroit avec ses clients permet à Vetropack de développer et d'améliorer ses produits de manière continue. Chaque commentaire d'un client sert d'impulsion pour un proces-sus d'apprentissage. La qualité est essentielle pour Vetropack et inclut, en plus du produit fini, l'exigence de qualité commune à l'ensemble du groupe «one brand, one quality». En 2018, Vetropack a réalisé une étude complète de tous les processus de qualité visant, non pas à établir davantage de processus dans l'ensemble du groupe, mais à optimiser les processus existants. La qualité et la sécurité des produits s'inscrivent pleinement dans la gestion de la qualité de Vetropack, qui englobe également la gestion de l'environnement. Les informations relatives à l'empreinte écologique des emballages en verre sont notamment de plus en plus importantes pour les gros clients. Les clients sont de plus en plus sensibles à la question du développement durable, car le consom-mateur d'aujourd'hui est plus attentif à sa santé et à l'environnement.

Le groupe Vetropack est l'un des plus grands fabricants européens de verre d'emballage destiné à l'industrie alimentaire et des boissons. Il dispose de sites en Suisse, en Autriche, en Tchéquie, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine et en Italie.

Le rapport de développement durable 2018 est disponible sur Internet: https://www.vetropack.com/fr/durabilite/rapport-de-durabilite/