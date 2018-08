VANS : le skate plus que jamais

VANS a ouvert à Paris un magasin éphémère en partenariat avec BLK SHOP.

C’est au 7, rue Marseille que ce popup store dédié au skate à l’enseigne VANS / BLK est ouvert jusqu’à la fin septembre 2018.

On y trouve l’ensemble de la collection VANS Skate mais aussi la nouvelle T advanced prototype, modèle iconique revu Tony TRUJILLO un des grands noms du skate.

VANS a toujours aimé le skate, puisque dès la création de la marque en 1966 en Californie, le modèle « VANS #44 » est lancé par les fondateurs et il connait un grand engouement auprès de la communauté des skateurs en pleine expansion.

Mais ce succès dépasse très vite l’univers du skate et les VANS devenues le symbole d’une génération prolifèrent dans les rues, les lycées et les collèges.

Ce rapide succès est ainsi en tout point comparable avec celui de la « ALL STAR » de CONVERSE.

L’histoire de VANS est une véritable saga et le succès arrive très vite. Après la véritable chaussure de skate lancée en 1976, la ERA, la marque s’enrichit de nouveaux modèles à succès comme les « old skool » et « Sk8-hi » qui, plus de 30 ans après leur création représentent toujours le style de la scène skate et surf du Sud californien. Les succès se succèdent jusqu’au fameux modèle à damier porté Sean Penn, icône de la jeunesse des années 80, dans le film « ça chauffe au lycée Ridgemont ».

Mais ces succès planétaires n’empêchent pas la marque d’être en difficulté en 1983 car elle croule sous les dettes avec trop de modèles et trop de dépenses. Après la faillite et plusieurs rachats, la marque appartient aujourd’hui à VF Corporation qui lui a permis de retrouver la croissance et sa légitimité dans l’univers des skaters, riders et surfeurs.

Dans cette boutique éphémère de Paris, les fans peuvent poser leurs planches au « garage skate », se désaltérer avec des boissons offertes et regarder des vidéos de skate. Des évènements comme des projections de vidéos en avant-première ou des expo-photos sont réalisées.