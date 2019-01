VF : EASTPAK, la marque leader mondial du sac à dos continue sur le haut de gamme

White Mountaineering une énième collaboration premium de la marque américaine.

EASTPAK est créée en 1976 à Boston. La crédibilité du produit vient avant tout de sa qualité et sa résistance, puisque la marque (qui s’appelle de 1952 à 1976 Eastern Canvas Products USA) fournit des sacs pour l’armée américaine.

Au milieu des années 80, elle introduit des couleurs vives et passe d’une marque outdoor à une marque urbaine. Son sac à dos PADDED PAK’R est porté par les collégiens du monde entier. Depuis les années 90, EASTPAK offre également en plus de ses sacs à dos des sacs à épaule, des bagages et des accessoires, surfant toujours sur la durabilité du produit qui est garanti 30 ans.

Depuis quelques années, la marque qui jouit d’une très forte notoriété dans le monde décline une gamme premium, basée sur des collaborations avec des marques haut de gamme, créateurs ou artistes. Après les lignes Jean-Paul Gaultier, Marcelo Burlon, Andy Warhol, Maison Kitsuné, Raf Simons (le directeur artistique de Calvin Klein), MSGM, Vetements et Undercover, EASTPAK lance demain une ligne de quatre produits avec White Mountaineering.

La marque japonaise créée en 2006 par le talentueux Yosuke Aizawl allie matériaux techniques innovants tels que le velour, le Gore-Tex ou la laine polaire à une mode branchée comme le Japon sait le faire depuis plusieurs décennies. White Mountaineering a d’ailleurs déjà collaboré avant EASTPAK avec BARBOUR, WRANGLER, MONCLER, ADIDAS et prochainement MILLET.

Depuis l’an 2000, EASTPAK est une marque de VF CORPORATION, coté à la Bourse de New-York. L’action cotait 73,26 us dollars en cours de clôture d’hier jeudi 17 janvier 2019, soit une augmentation de +24,61% sur 5 ans et une baisse de -6,25% sur 1 an. Peut-être un bon point d’entrée d’autant que VF CORP détient d’autres marques fortes telles que VANS, THE NORTH FACE et bien d’autres (à découvrir en cliquant ci-dessous…).