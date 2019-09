VF : VANS revisite ses plus grands classiques à la mode punk british

La marque US commercialise une collaboration avec l’anglaise Vivienne Westwood dès demain : so punk !

La campagne de collaboration entre les deux marques a été préparée au millimètre : la saisie de « Vivienne Westwood » suivie d’un espace dans Google propose immédiatement le suffixe « Vans ».

La créatrice anglaise est la première à lancer la mode punk dans les années 70 avec son compagnon manager des Sex Pistols avec des créations colorées excentriques.

On ne présente plus la marque VANS créée il y a plus de 50 ans, californienne s’il en est, devenue aussi mythique que la Converse All Star. Initialement adulée par les skateurs et amateurs de BMX, la marque devient une marque branchée dès les années 80.

Le concept de collaboration (appelé « collection capsule »), souvent entre une marque grand public et une marque fashion (ou un créateur) est devenu un grand classique, comme l’avaient fait justement Converse et Dior ou H&M et Lagerfeld il y a quelques années. Rien de mieux pour combiner produit et notoriété Web.

Ce sont les modèles classiques Sk8-Hi, Slip-On Checkerboard, 53, Old Skool et Authentic, qui sont revisités et combinés avec les codes de Westwood comme le graphique « Destroy » et composent la collection cette collection capsule prénommée « Vans x Vivienne Westwood Anglomania » et qui sera commercialisée dès demain jeudi 20 septembre veille de l’automne.

VANS se classe actuellement en 17ème position des marques à la meilleure notoriété Web (Croissance sur 5 ans). Le classement du 4ème trimestre sera en ligne le 2 octobre sur Mes Marques En Bourse. VANS devrait encore progresser grâce à ce partenariat avec Vivienne Westwood.