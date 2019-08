Viacom : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre

08/08/2019 | 13:53

Viacom fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 2% au titre de son troisième trimestre comptable, à 484 millions de dollars. A 1,20 dollar, le BPA correspondant bat de 13 cents le consensus.



Les revenus du groupe de médias et de divertissement ont augmenté de 4% à 3,36 milliards de dollars, avec une hausse de 14% pour la division cinéma (studios Paramount Pictures) et une stagnation pour la division réseaux médias.



'De façon important, nos recettes publicitaires domestiques ont renoué avec la croissance, résultat direct de la stratégie mise en oeuvre ces deux dernières années et des progrès dans le dimensionnement des solutions marketing avancées', note le CEO Bob Bakish.



