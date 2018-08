Viacom : 'Mission: Impossible' reste en tête du box-office

06/08/2018 | 13:09

Le dernier 'Mission: Impossible' (lancé par Viacom, filiale de Paramount Pictures) a de nouveau régné sur le box-office mondial ce week-end, avec 111 millions de dollars de recettes, a indiqué lundi le spécialiste des audiences comScore.



'Mission: Impossible - Fallout' a ainsi devancé le film chinois 'Hello Mr. Billionaire', qui a rapporté 64,5 millions de dollars, tandis que le film coréen 'Along With The Gods: The Last 49 Days' est arrivée troisième avec des revenus de 37,6 millions de dollars.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.