Viacom : accord pour une fusion avec CBS

14/08/2019 | 09:32

CBS et Viacom ont annoncé, mardi en fin de journée, un accord définitif en vue d'une fusion intégralement en actions, pour donner naissance à ViacomCBS, un géant des médias et du divertissement représentant plus de 28 milliards de dollars de revenus.



'L'entreprise combinée disposera d'une perspective de croissance attractive et d'une taille financière accrue avec un free cash-flow substantiel, permettant de réaliser des investissements soutenus tout en maintenant un dividende modeste', expliquent-ils.



La transaction aura un effet relutif sur le BPA et devrait générer 500 millions de dollars de synergies en rythme annuel dans les 12 à 24 mois suivant la finalisation, qui est attendue vers la fin de l'année 2019 sous réserve des conditions et autorisations usuelles.



