Viacom : le dernier 'Mission Impossible' domine le box-office

30/07/2018 | 13:12

Selon l'entreprise d'analyse d'audience comScore, le film 'Mission : Impossible - Fallout' de Paramount Pictures, propriété de Viacom, a dominé le box-office mondial le week-end dernier, avec un total de 153.5 millions de dollars récoltés dans 37 marchés.



Le sixième épisode de la franchise d'action a notamment dominé les charts en Amérique du Nord, récoltant au passage 61,5 millions de dollars.



Selon les estimations, c'est la comédie musicale 'Mamma Mia! Here We Go Again' d'Universal qui se classe deuxième en Amérique du Nord, avec 15 millions de dollars de recettes, tandis que le film 'Equalizer 2' arrive en troisième position (14 millions de dollars récoltés).





