Viacom : rachète les droits de diffusion de 'Seinfeld'

23/09/2019 | 15:09

Viacom a annoncé l'acquisition de la série télévisée américaine Seinfeld à Sony Pictures Television, ce qui lui donne les droits de diffusion exclusifs pour les 180 épisodes de la série humoristique.



Dès octobre 2021, la bibliothèque complète des épisodes de Seinfeld sera diffusée parmi les chaînes de télévision de divertissement de Viacom, notamment Comedy Central, Paramount Network et TV Land.



De plus, les épisodes seront disponibles via des vidéos à la demande, sur les sites internet et des applications, a déclaré Viacom.



La transaction a été conclue pour un montant non divulgué.



