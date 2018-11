POLLUTEC 2018 : Vicat présente « Circulère »,

sa solution de gestion des déchets du BTP

L'Isle d'Abeau, le 27 novembre 2018 - Pour la 2ème fois consécutive, Vicat participe à Pollutec Lyon, le Salon des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Industriel engagé dans la transition écologique, le cimentier vient présenter sa nouvelle offre sur-mesure, vertueuse et innovante au service des territoires : Vicat Circulère.

Stand Vicat sur Pollutec : Hall 4, Allée G, Stand 181, du 27 au 30 novembre

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES GÈNES DU GROUPE VICAT

A l'heure de l'explosion démographique et de la densification urbaine, la question environnementale est plus que jamais d'actualité. Elle est notamment au cœur des nouvelles réflexions touchant le domaine de la construction.

Depuis sa création il y a 165 ans, l'entreprise familiale Vicat privilégie les circuits courts d'économie circulaire. Le cimentier français propose aux entreprises de la construction et aux territoires la solution Vicat Circulère (anciennement Vicat Éco-valorisation) : une offre de déconstruction, de valorisation et de régénération des déchets du BTP.

« Le groupe Vicat s'engage à repenser les systèmes de production dans une logique d'économie circulaire pour instaurer un nouveau modèle vertueux au niveau environnemental et économiquement performant » explique Stéphane Rutkowski,

Directeur Vicat Circulère.

VICAT CIRCULÈRE : UNE OFFRE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES TERRITOIRES

Comment transformer les déchets de chantier et les réincorporer dans des produits innovants et responsables, qui participeront à un nouvel aménagement durable des espaces ? Telle est l'ambition de Vicat Circulère, qui repose sur 3 axes :

1. Déconstruire

Vicat assure une gestion locale et optimale du recyclage des déchets issus de chantiers de déconstruction et de dépollution. Grâce à son maillage territorial, le Groupe met en place des circuits courts adaptés à chaque projet, notamment dans le cadre de la réhabilitation de friches industrielles ou urbaines.

1 MILLION DE TONNES de déchets inertes et non inertes réutilisées chaque année.

2. Valoriser

L'outil industriel du Groupe (cimenteries, carrières …) offre une solution locale de valorisation des déchets dans le respect de hautes exigences de qualité et environnementales. Le procédé ne génère aucun déchet ultime (ni cendres, ni mâchefers).

CHIFFRES CLÉS

Plus de 50% des combustibles consommés dans les cimenteries Vicat en France proviennent de déchets, essentiellement régionaux.

3. Régénérer

Le groupe s'est donné pour objectif de ne plus avoir recours aux combustibles fossiles dans ses cimenteries françaises d'ici 2023.

Vicat contribue au réaménagement des espaces avec des matériaux (ciment, béton, granulats) issus de la valorisation des déchets locaux et développe des solutions constructives écoresponsables et innovantes.

LES BÉNÉFICES DE « VICAT CIRCULÈRE »

L'offre Vicat Circulère permet aux entreprises du BTP et aux collectivités :

- de contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des émissions de CO2 ;

- de recourir à un procédé qui ne génère aucun déchet ultime (ni cendres, ni mâchefers) ; ainsi, la valorisation des déchets est totale (énergie et matière).

- de contribuer au dynamisme du territoire en créant de l'emploi par le développement de filières vertes locales ;

- de bénéficier d'un savoir-faire reconnu et d'un accompagnement de A à Z.

Pour cette offre, Vicat s'est vu remettre le Trophée de l'entreprise en transition 2018 au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire lors de la 4ème édition des Trophées de l'Économie Circulaire.

TROIS CONFÉRENCES AUTOUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Avec Vicat Circulère, le cimentier offre une alternative aux méthodes d'enfouissement et de décharge sauvage, s'inscrivant ainsi dans une logique d'économie circulaire, sujet des trois conférences tenues par le Groupe à Pollutec (65 000 visiteurs) :

• Mardi 27 novembre (17h45 - 18h30) : « La valorisation des terres polluées en cimenterie, un exemple d'économie circulaire sur un territoire » au Forum Industrie Durable (Hall 5), conférence animée par Elisabeth Ballery, journaliste. L'échange sera suivi d'un cocktail sur le stand Vicat (Hall 4, Allée G, Stand 181).

• Mercredi 28 novembre (12h30) : « La valorisation des CSR en cimenterie, un enjeu régional d'économie circulaire », temps d'échanges sur le stand Vicat (Hall 4, Allée G, Stand 181).

• Jeudi 29 novembre (12h30) : « Terenvie, plateforme de traitement et valorisation des terres polluées », conférence sur le stand Vicat (Hall 4, Allée G, Stand 181).

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée en 1853, l'entreprise familiale exerce aujourd'hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Le groupe cimentier emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2,6 milliards d'euros en 2017. Présent dans 12 pays - France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil - Vicat réalise plus de 65% de son chiffre d'affaires à l'international.