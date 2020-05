VICAT : AlphaValue dégrade sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue abaisse son objectif de cours de 65,8 à 49,7 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Vicat. La maison d'études anticipe une baisse du chiffres d'affaires 2020 de 9% pour le spécialiste du ciment, de béton et de granulats. L'analyste ajoute qu'il ajuste à la baisse sa marge Ebitda 2020 de 200 points de base afin de tenir compte des coûts fixes élevés auxquels ce secteur est soumis. Il précise ne pas s'attendre à ce que les revenus atteignent le niveau de l'exercice 2019 d'ici 2021.AlphaValue anticipe désormais un bénéfice par action de 2,80 euros pour 2020 et de 3,19 euros pour 2021 contre respectivement 4,06 euros et 4,37 euros dans sa précédente recommandation.