VICAT : Barclays reste négatif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a maintenu sa recommandation Souspondérer et son objectif de cours de 56 euros sur Vicat. En plus de trouver sa valorisation peu attractive par rapport à celle du secteur, le broker estime que les prévisions de croissance sont élevées, à +12% pour l'Ebitda en organique au second semestre. Barclays souligne que Vicat a encore de nombreux défis à relever comme des effets de change défavorables, des contraintes au niveau de ses capacités de production et des incertitudes au niveaux des prix dans plusieurs pays.