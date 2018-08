VICAT : dévoile des résultats semestriels en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vicat a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 59 millions d'euros au titre du premier semestre, en croissance de 47,2%. En organique, il a augmenté de 59,4%. Son Ebitda a progressé de son côté de 4,5% (+12,3% à changes et périmètre constants) pour atteindre 197 millions d'euros. Il a représenté 15,4% (+0,3 point) d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,28 milliard d'euros. Il a progressé de 2,7%, dont +9,6% en organique. Sur le seul premier trimestre, Vicat avait affiché un croissance de 3,9% en données publiées et de 10,8% à périmètre et taux de change constants."Le groupe se fixe ainsi pour principal objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle en mettant en oeuvre une politique commerciale volontariste mais équilibrée, en se focalisant sur la progression des volumes vendus, l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet, et enfin, en poursuivant sa politique d'optimisation des coûts de production", a indiqué Vicat en guise de perspectives.