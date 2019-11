VICAT : en baisse au lendemain de son point d'activité du troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vicat a dévoilé hier soir un chiffre d’affaires consolidé de 719 millions d’euros au titre de son troisième trimestre, en hausse de 8% en base publiée et en décroissance organique de 1% par rapport à la même période en 2018. A la Bourse de Paris, le titre du cimentier évolue dans le rouge ce mardi et recule de 1,30% à 37,85 euros.Dans le détail, l'activité Ciment progresse de 6,9 % en base publiée et recule de 3,5 % en organique. L'activité Béton & Granulats est en hausse de 12,1 % en base publiée et de 3,3 % en organique. Pour sa part, l'activité Autres Produits & Services est en hausse de 2,6% en base publiée et stable en organique.In fine, sur les neuf mois, le chiffre d'affaires consolidé de Vicat a atteint 2,059 milliards d'euros, en progression de 5,7% en base publiée, et en décroissance organique de 0,7%."Sur la quasi-totalité de ses zones d'exploitation la stratégie du Groupe visant à augmenter ses prix de vente porte ses fruits dans un contexte marqué par une baisse progressive de ses coûts d'énergie", souligne Guy Sidos, Président-Directeur Général.Concernant ses perspectives, en 2019, le groupe indique que le contexte macro-économique devrait être caractérisé par une croissance économique globalement bien orientée, même si certaines régions émergentes resteront confrontées à un environnement politique et sectoriel incertain.Par ailleurs, les prix de l'énergie consommée connaissent une situation nettement plus favorable au second semestre.Dans ce contexte, Vicat dit s'attendre à une amélioration de son Ebitda.