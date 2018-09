VICAT : pourrait acquérir le cimentier brésilien Ciplan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vicat grimpe en bourse de 5,59% à 54,85 euros. L’entreprise de ciment aurait pour projet l’acquisition de Ciplan, un cimentier brésilien présenté comme l’un des principaux acteurs de son marché national. C’est un article de presse, paru hier dans le quotidien brésilien Valor Economico, qui a dévoilé l’existence de ces discussions. Suite à ces révélations, Vicat a confirmé l’existence des pourparlers, sans pour autant ajouter de commentaires. Le cimentier tricolore a ajouté qu’il communiquera en temps voulu, conformément à l'article 17.7 du Règlement Abus de Marché.Une potentielle acquisition qui fait parler. Vicat avait en effet annoncé il y a quelque temps vouloir procéder à une acquisition dans un pays émergent. Selon Oddo BHF, l'intérêt pour le Brésil n'était plus un secret pour personne. D'après leurs calculs, le groupe serait en mesure de procéder à une acquisition de 400 à 600 millions d'euros.Une opération qui permettrait à Vicat de renforcer une fois de plus sa présence à l'international et d'asseoir sa dynamique bien en marche. Le cimentier français est déjà présent dans douze pays comme en Italie, Etats-Unis, Turquie, Suisse …De plus, le groupe avait déjà pensé au développement de sa croissance internationale avec l'annonce du doublement de la capacité de son usine du Karnataka, Kalburgi Cement en Inde.Oddo BHF réitéré sa recommandation à l'Achat. Il s'agit d'une valorisation très attractive pour le broker, qui souligne par ailleurs que l'exposition forte de Vicat dans les pays matures est un réel atout pour la suite. La consommation de ciment et le dynamisme du secteur de la construction dans les pays émergents entraîne un taux de croissance non-négligeable.Concernant les circonstances de la a mise en vente de Ciplan, le journal brésilien, a annoncé qu'elle fait suite à la mort de son fondateur et actionnaire Jorge Atalla Rudney en juin dernier.