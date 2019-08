VICAT : prévoit une amélioration de l'Ebitda et une progression du résultat net en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vicat a dégagé au premier semestre un résultat net part du groupe en repli de 20,7% à 46 millions d’euros. L’Ebitda ressort à 228 millions, en progression de 1,7%. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 1,34 milliard d’euros, en hausse de 4,6% et en repli de 0,6% à périmètre et taux de change constants. "Les solides performances enregistrées en France, en Asie et aux États-Unis (hors indemnité compensatoire au premier semestre 2018) permettent au Groupe d'afficher une amélioration de son chiffre d'affaires et de son Ebitda", a commenté Guy Sidos, Président-Directeur Général."Ce résultat global traduit une amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle compte tenu de la poursuite de la hausse des coûts de l'énergie consommée, de la dégradation de la situation macro-économique en Turquie et des précipitations exceptionnelles en Californie qui ont marqué ce premier semestre", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, compte tenu de la baisse attendue des coûts de l'énergie sur le second semestre ,le groupe s'attend à une nette amélioration de son Ebitda et à une progression de son résultat net sur l'ensemble de l'année.