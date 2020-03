Vicat : Assemblée Générale Mixte du 3 avril 2020

Regulatory News:

The Vicat group (Paris:VCT) :

Limitation du risque COVID 19 : interdiction d’accès à l’AGM du 3 avril 2020

Mise en place du vote par correspondance

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui qu’afin de respecter les mesures prises par le gouvernement et de limiter le risque de contamination au COVID-19, les actionnaires ne seront pas admis à participer physiquement à l’Assemblée Générale Mixte du 3 avril prochain.

Il est par conséquent demandé aux actionnaires de voter par correspondance

ou de retourner leur pouvoir ainsi que d’éventuelles questions écrites

de préférence par message électronique à l’adresse suivante

relations.investisseurs@vicat.fr

ou,

à défaut, par courrier à l’adresse du siège social :

VICAT SA

Tour Manhattan

6 place de l’Iris

92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Retrouvez la présentation de l’Assemblée Générale Mixte dès le 3 avril 2020 à 10h00

ainsi que le compte rendu détaillé de l’Assemblée Générale 2020

sur www.vicat.fr.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires et résultats du premier trimestre 2020 le 5 mai 2020 après clôture de la bourse.

À propos du groupe Vicat

Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,740 milliards d'euros en 2019, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200319005497/fr/