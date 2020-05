Vicat : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 0 05/05/2020 | 18:02 Envoyer par e-mail :

Évolution globalement favorable des prix de vente

Impact limité du COVID 19 sur l’ensemble du trimestre, mais sensible sur la France, l’Italie et l’Inde en fin de période Chiffre d’affaires consolidé (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants)* Ciment 319 302 +5,5% +3,7% Béton & Granulats 228 225 +1,4% -2,1% Autres Produits & Services 69 73 -5,6% -7,2% Total 615 600 +2,6% +0,2% Dans le cadre de cette publication, Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré : « La performance du groupe Vicat au premier trimestre 2020 a été solide en dépit d’un très fort ralentissement en fin de période en France, en Italie et en Inde. Face à la crise sanitaire, le Groupe a montré sa flexibilité et sa réactivité en prenant très tôt des dispositions de protection de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs et en initiant des mesures fortes de réduction des coûts, de contrôle du besoin en fond de roulement et de réduction des dépenses d’investissement à la hauteur de la situation. L’activité industrielle et commerciale a été maintenue sur presque tous les sites afin de suivre l’évolution des marchés, ce qui a permis d’atténuer l’impact de la crise. Néanmoins, la visibilité sur l’exercice reste faible et il faut s’attendre à un impact significatif de cette situation exceptionnelle sur les résultats et les ratios du premier semestre ». * Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de « périmètre et change constants », de « chiffre d’affaires opérationnel », « d’EBITDA », « d’endettement net », de « gearing » ou encore de « leverage », font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse en page d’annexe Avertissement : Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2020/2019), et à périmètre et taux de change constants.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur Vicat sont disponibles sur son site Internet www.vicat.fr. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sur les trois premiers mois de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Vicat atteint 615,5 millions d’euros, en progression de +2,6% en base publiée, et stable (+0,2%) à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2019. L’évolution du chiffre d’affaires consolidé tient compte d’une effet change positif de +0,5%, d’un effet périmètre de +1,9% liée à l’acquisition de Ciplan au Brésil qui a eu lieu fin janvier 2019, et enfin d’une variation organique de +0,2%. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse quant à lui de +3,0% en base publiée et de +0,8% à périmètre et change constants. Par activité, le chiffre d’affaires opérationnel sur ce trimestre affiche les variations suivantes : L’activité Ciment progresse de +6,0% en base publiée et de +4,4% à périmètre et change constants ;

L’activité Béton & Granulats est en hausse de +1,8% en base publiée et recule de -1,7% à périmètre et change constants ;

L’activité Autres Produits & Services est en baisse de -5,4% en base publiée et de -6,5% à périmètre et change constants. 1. Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020 par zones géographiques 1.1. France (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 211 225 -6,5% -8,0% Après un début d’année bien orienté dans un contexte macro-économique et sectoriel favorable, l’activité s’est ralentie brutalement dès la mise en place des mesures de confinement le 17 mars dernier. L’activité industrielle ne s’est jamais arrêtée. En revanche, l’activité commerciale a suivi la lente reprise des marchés arrêtés par les mesures de confinement. Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires opérationnel est en recul de -2,7% sur l’ensemble de la période. Les volumes vendus sont en baisse sur la période de plus de -6% compte tenu du fort ralentissement de l’activité sur la seconde moitié du mois de mars, traditionnellement dynamique. Les prix de vente sont en hausse sur le marché domestique, mais reculent sur les marchés à l’export. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -12,0% à périmètre constant. Cette performance résulte d’une baisse des volumes vendus de plus de -9% dans le béton et de -13% dans les granulats. La progression enregistrée au cours des deux premiers mois de l’année n’a pas permis de compenser le fort recul enregistré à partir de la seconde moitié du mois de mars. Les prix moyens de vente sont en progression tant dans le béton que dans les granulats. Dans l’activité Autres Produits & Services, le chiffre d’affaires opérationnel est en baisse de -6,8%. 1.2 Europe (hors France) (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 86 75 +14,7% +7,4% L’activité en Europe (hors France) au 31 mars 2020 s’établit à 86 millions d’euros, contre 75 millions d’euros sur la même période en 2019. Cette amélioration de l’activité à périmètre et change constants sur l’ensemble de la zone résulte d’une nette progression des activités en Suisse. Cette performance a permis de largement compenser la baisse enregistrée en Italie compte tenu des mesures strictes de confinements adoptées au cours du mois de mars. En Suisse, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est en progression de +9,1% à périmètre et change constants, favorisé par un hiver beaucoup plus clément que l’année précédente. Dans ce pays, l’activité s’est poursuivie normalement sans impact significatif de l’épidémie sur l’environnement sectoriel. Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une hausse de +11,9% à périmètre et change constants sur le trimestre sous l’effet d’une progression des prix de vente et de l’impact positif d’un hiver clément sur les volumes. Dans l’activité Béton & Granulats, le chiffre d’affaires opérationnel s’améliore de +22,0% à périmètre et change constants. Cette forte progression résulte d’une hausse sensible des volumes vendus dans le béton et les granulats. Les prix de vente progressent nettement dans les granulats. L’activité Préfabrication enregistre une baisse de son chiffre d’affaires opérationnel de -2,6% à périmètre et change constants. Cette baisse d’activité résulte d’une forte pression concurrentielle sur les produits standardisés, et d’une reprise des commandes de l’opérateur public dans l’activité rail, limitée néanmoins par un mix produit défavorable. En Italie, le chiffre d’affaires consolidé recule de -15,0% sur la période. L’impact de la crise sanitaire s’est fait ressentir avec une baisse sensible des volumes, supérieure à -16%, alors que les prix moyens de vente enregistrent une légère hausse. 1.3 Amériques (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 134 115 +16,6% +11,4% L’activité sur l’ensemble de la zone a bénéficié en base publiée d’un effet périmètre favorable lié à la consolidation du Brésil sur l’ensemble de ce premier trimestre 2020. En 2019, le Brésil n’avait été intégré qu’à partir du 24 janvier. Aux États-Unis, l’environnement macro-économique et sectoriel est resté favorablement orienté sur le trimestre. La bonne dynamique enregistrée en Californie a permis de largement compenser l’impact des conditions météorologiques défavorables dans le Sud-Est. À fin mars, l’épidémie du COVID 19 n’avait pas eu d’impact significatif sur l’environnement sectoriel. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe affiche une progression de +11,2% à périmètre et change constants (+14,6% en base publiée). Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de +14,8% à périmètre et change constants sur le trimestre. Les volumes sont en hausse de plus de +12%, avec une forte progression enregistrée en Californie, notamment en raison d’une base de comparaison favorable, qui a permis de compenser le recul dans le Sud-Est lié aux mauvaises conditions climatiques. Bénéficiant pleinement des progressions enregistrées au cours de l’exercice 2019, les prix de vente sont en augmentation dans les deux régions.

, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de +14,8% à périmètre et change constants sur le trimestre. Les volumes sont en hausse de plus de +12%, avec une forte progression enregistrée en Californie, notamment en raison d’une base de comparaison favorable, qui a permis de compenser le recul dans le Sud-Est lié aux mauvaises conditions climatiques. Bénéficiant pleinement des progressions enregistrées au cours de l’exercice 2019, les prix de vente sont en augmentation dans les deux régions. Dans l’activité Béton, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +12,9% à périmètre et change constants. Les volumes sont en croissance de près de +10% sur la période, la progression enregistrée en Californie permettant de compenser le recul dans le Sud-Est, pour les mêmes raisons qu’évoquées dans l’activité Ciment. Les prix progressent sur les deux zones. Au Brésil, Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 30 millions d’euros en progression de +24,4% en base publiée, et de +11,9% à périmètre et change constants (en 2019, l’activité n’a été consolidée qu’à partir du 24 janvier). La situation sectorielle s’améliore progressivement, dans un environnement qui n’a pas été affecté de façon visible par la crise sanitaire au cours de ce trimestre. Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 24 millions d’euros, en progression de +11,1% à périmètre et change constants, porté par une augmentation significative des prix de vente. Dans l’activité Béton et Granulats, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 8 millions d’euros, en progression de +16,1% à périmètre et change constants. La nette amélioration des volumes vendus à périmètre constant s’est accompagnée d’une forte progression des prix de vente, notamment dans les granulats. 1.4 Asie (Inde et Kazakhstan) (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 81 90 -10,3% -10,5% La zone Asie a bénéficié d’un environnement macro-économique et sectoriel globalement favorable sur les premiers mois de l’année, même si l’impact de la crise sanitaire a eu des effets opposés sur l’activité en fonction des régions. Ainsi, le Kazakhstan a bénéficié d’un environnement concurrentiel favorable en début de trimestre, les cimentiers opérés par une main d’œuvre chinoise ayant été contraints d’arrêter leurs productions compte tenu des mesures de confinement en Chine. A l’inverse, l’activité en Inde s’est totalement interrompue le 24 mars du fait des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie. En Inde, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 69 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de -15,1% à taux de change constants. Après un début de trimestre marqué par une légère progression des volumes vendus, la mise en place des mesures de confinement fin mars a entrainé un arrêt total de l’activité et la fermeture de l’ensemble des sites de production dans cette région. Ainsi, sur l’ensemble du trimestre, les volumes fléchissent de près de -10% et les prix de vente reculent d’une année sur l’autre. Le Kazakhstan enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 12 millions d’euros, soit une croissance de +32,1% à taux de change constants. Cette progression résulte d’une très forte hausse des volumes sur l’ensemble de la période, qui a permis de largement compenser une baisse des prix liée pour l’essentiel la baisse des prix enregistrée en fin d’année 2019. Sur cette période, l’incapacité de certains opérateurs de poursuivre leurs opérations de production, en raison du confinement de leur main d’œuvre en Chine, a permis au Groupe d’accroitre sensiblement ses ventes sur le marché local. 1.5 Méditerranée (Égypte et Turquie) (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 33 34 -1,1% +0,6% La zone Méditerranée est affectée par une situation macro-économique et sectorielle qui reste dégradée en Turquie, mais qui se stabilise progressivement. En Égypte, l’environnement sécuritaire et concurrentiel est resté difficile sur l’ensemble de la période. En Turquie, le chiffre d’affaires s’établit à 21 millions d’euros, en baisse de -1,4% à périmètre et taux de change constants (-10,7% en base publiée). Cette légère contraction de l’activité reflète la stabilisation progressive de l’environnement macro-économique et sectorielle qui a cependant été ensuite affectée par les mesures sanitaires prises. Dans l’activité Ciment , le chiffre d’affaires opérationnel sur l’ensemble de la période fléchit de -2,6% à périmètre et taux de change constants. Cette performance résulte d’une baisse de plus de -6% des volumes.

, le chiffre d’affaires opérationnel sur l’ensemble de la période fléchit de -2,6% à périmètre et taux de change constants. Cette performance résulte d’une baisse de plus de -6% des volumes. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats progresse sur l’ensemble de la période de +12,4% à périmètre et taux de change constants. Les volumes sont en hausse d’environ +2% tant dans le béton que dans les granulats. En Égypte, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 12,2 millions d’euros, en hausse de +5,3% à périmètre et taux de change constants et de +21,2% en base publiée compte tenu d’une appréciation de la livre égyptienne. L’évolution de l’activité traduit une nette progression des volumes de plus de +18% sur l’ensemble de la période mais à des prix de vente qui se situent toujours en deçà des niveaux de l’an passé. 1.6 Afrique (En millions d’euros) 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Chiffre d’affaires 71 61 +16,1% +16,1% Sur la zone Afrique, le marché de la construction est en progression, soutenu par l’amélioration des prix de vente enregistrée fin 2019. Dans ce contexte, et soutenu par l’amélioration des conditions d’exploitation de l’usine de Rufisque, le Groupe a su pleinement bénéficier de l’environnement sectoriel favorable de ce début d’année et du démarrage de son nouveau broyeur au Mali. Dans l’activité Ciment, le chiffre d’affaires consolidé de la zone Afrique progresse de +33,5%. Cette évolution résulte de volumes Ciment en hausse de près de +18%, la nette progression enregistrée au Sénégal et surtout au Mali suite au démarrage du nouveau broyeur permettant de très largement compenser la baisse observée en Mauritanie. Les prix de vente au Sénégal sont eux aussi en nette progression compte tenu de la hausse enregistrée en 2019. Au Sénégal, l’activité Granulats affiche un chiffre d’affaires consolidé de 7 millions d’euros, en baisse de -46,3% sur la période. Les volumes vendus sont en recul de plus de -43% suite au gel temporaire des marchés publics amorcé au deuxième semestre 2019 et d’une grève des transporteurs en janvier et février. 2. Évolution de la profitabilité et de la structure financière au 31 mars 2020 2.1 Évolution de la profitabilité du Groupe au premier trimestre 2020 Compte tenu du contexte, le Groupe a choisi de fournir, de façon exceptionnelle, des éléments chiffrés de rentabilité sur ce premier trimestre 2020. Il est important de noter qu’historiquement, et compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité du Groupe, le niveau d’EBITDA généré au premier trimestre n’est pas représentatif de la tendance annuelle. Ainsi, au 31 mars l’EBITDA du Groupe s’élève à 57 millions d’euros, contre 58 millions d’euros sur la même période en 2019, soit une baisse de -1,6% en base publiée et de -2,9% à périmètre et change constants. Cette évolution traduit une poursuite de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la plupart des zones, limitée par l’impact sensible de la crise sanitaire en mars sur la France et l’Inde. 2.2 Évolution de la structure financière du Groupe au 31 mars 2020 Au 31 mars 2020, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 2 486 millions d’euros et la dette nette du Groupe s’élève à 1 394 millions d’euros, contre 1 410 millions au 31 mars 2019. Sur ces bases, et en prenant en compte la norme IFRS 16, le « gearing » s’établit à 56,07% contre 57,44% au 31 mars 2019. Le « leverage » s’établit à 2,65x contre 2,85x au 31 mars 2019. Hors IFRS 16, référentiel toujours en vigueur pour le calcul des covenants, le « gearing » s’élève au 31 mars 2020 à 46,62% contre 47,45% au 31 mars 2019, et le « leverage » à 2,53x contre 2,67x au 31 mars 2019. Il est à noter que le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées au risque de liquidité sur les billets de trésorerie au 31 mars 2020 de 399 millions d’euros contre 440 millions d’euros au 31 décembre 2019, suffisantes pour faire face aux prochaines échéances de remboursements. 3. Mesures d’adaptation au contexte actuel 3.1 Plan de réduction des coûts et maîtrise du besoin en fonds de roulement Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du Groupe le 4 avril dernier, le Groupe a rapidement mis en place un ensemble de mesures de réductions des coûts, en particulier dans les pays dont l’activité a été sensiblement affectée par l’épidémie du COVID 19 et les mesures gouvernementales pour y faire face. Ainsi, en France, en Inde et au Sénégal, les premières mesures de réduction des frais fixes (maîtrise de la masse salariale, réduction du recours aux prestataires externes et optimisation des frais d’entretien) se chiffrent déjà à 24 millions d’euros environ. En fonction de l’évolution de l’épidémie et de ses conséquences sur l’activité, des mesures similaires ou additionnelles sont susceptibles d’être mises en œuvre rapidement sur les zones qui pourraient être affectées. Par ailleurs, l’incidence de la baisse du prix des combustibles (hors effet volume) est évaluée à 23 millions d’euros sur l’exercice. Enfin, en ce qui concerne le besoin en fonds de roulement, les mesures d’optimisation mises en œuvre permettront d’en réduire significativement le montant au 30 juin 2020, par rapport au 30 juin 2019. 3.2 Report d’investissements non stratégiques À ce stade, le Groupe a gelé les nouveaux projets d’investissements. Il poursuit néanmoins ses investissements stratégiques déjà engagés, notamment en termes de taux de substitution et de renouvellement de l’outil industriel. Ainsi, le projet de nouveau four à Ragland en Alabama se poursuit, même si la programmation des travaux pourrait être décalée en fonction des mesures sanitaires et, par conséquence, de la disponibilité des fournisseurs. Compte tenu de ces éléments, le montant des investissements industriels, devrait être à un niveau comparable à celui de 2019. 4. Perspectives 2020 En 2020, l’environnement macro-économique de chacun des pays dans lesquels le Groupe opère devrait être significativement affecté par COVID19 avec des impacts différents en fonction du contexte sanitaire et des réponses gouvernementales apportées pour y faire face. Aujourd’hui, l’activité est menée dans le cadre strict de procédures adaptées à la situation sanitaire qui prévaut dans chaque pays d’implantation du Groupe. Dans ce cadre il est important de préciser que : Les douze pays d’implantation du Groupe sont touchés par l’épidémie du COVID19, parfois avec une intensité décalée dans le temps ;

Il y a une très forte volatilité de l’activité ;

Les partages d’expérience entre pays permettent de mettre en œuvre les bons procédés et modes opératoires afin de répondre aux exigences de la situation dans chaque pays et de poursuivre l’activité lorsque cela est autorisé. L’activité du Groupe se poursuit donc à un niveau qui varie selon les contraintes locales : En France, après un fort ralentissement au début du confinement, l’activité enregistre une tendance de reprise graduelle, avec la réouverture des négoces et celle, plus lente, des chantiers ;

En Suisse, l’activité est proche de la normale, grâce au respect strict des mesures barrières sur tous les sites de construction ;

En Afrique de l’Ouest et aux États-Unis, l’activité est là-aussi quasiment normale, mais la situation est susceptible d’évoluer rapidement ;

Au Brésil, l’activité reste soutenue avec des situations régionales contrastées;

En Turquie et en Égypte, dans un environnement macro-économique déjà dégradé, l’épidémie n’a pas eu à ce stade d’impact significatif ;

Au Kazakhstan, l’activité a été particulièrement dynamique en ce début d’année. Les récentes décisions de confinement pourraient se faire ressentir sur l’activité du second trimestre ;

Enfin, l’activité en Italie et Inde a été totalement interrompue suite aux décisions de confinement strict pris par les autorités entre fin mars et fin avril. Le Groupe a reçu au cours de la troisième semaine d’avril l’autorisation de redémarrer progressivement ses usines en Inde. La reprise progressive de l’activité, notamment en France et en Inde, la baisse des coûts de l’énergie, la mise en place d’un programme ambitieux de réduction des coûts, l’attention particulière portée au besoin en fonds de roulement et enfin, la réduction du plan initial d’investissements industriels, sont autant d’éléments qui devraient permettre de limiter l’impact de cette crise sur les résultats et la situation financière du Groupe. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du manque de visibilité et de la forte volatilité qu’impliquent la situation actuelle, le Groupe s’attend donc à une baisse de son EBITDA sur l’ensemble de l’exercice. Conférence téléphonique Dans le cadre de la publication de son chiffre d’affaires au 31 mars 2020, le groupe Vicat organise une conférence téléphonique qui se tiendra en anglais le 6 mai 2020 à 15h00, heure de Paris (14h00 heure de Londres et 09h00 heure de New York). Pour participer en direct, composez l’un des numéros suivants : France : +33 (0)1 70 72 25 50

Royaume-Uni : +44 (0)330 336 9125

États-Unis : +1 323-994-2131 La conférence téléphonique sera disponible en différé jusqu’au 12 mai 2020 en composant : France : 33 (0)1 70 48 00 94

Royaume-Uni : +44 (0) 207 660 0134

États-Unis : +1 719 457 0820

Code d’accès : 8426419# Prochaine publication : Le Groupe publiera le 30 juillet 2020 après bourse ses résultats du premier semestre 2020. À propos du groupe Vicat Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,740 milliards d'euros en 2019, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Groupe Vicat – Information financière– Annexes Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP" : Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). Valeur Ajoutée : elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires.

: elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires. Excédent Brut d’Exploitation : il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation.

: il est égal à la valeur ajoutée, diminuée des charges de personnel, des impôts et taxes (hors impôts sur les résultats et impôts différés) et augmentée des subventions d’exploitation. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant l’Excédent Brut d’Exploitation et les autres produits et charges ordinaires EBIT : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Capacité d’autofinancement : elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur).

: elle est égale au résultat net avant prise en compte des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (soit principalement les dotations nettes aux amortissements et provisions, les impôts différés, les résultats de cession et les variations de juste valeur). Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Gearing est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés.

est un ratio relatif à la structure financière correspondant à l’endettement net / capitaux propres consolidés. Le Leverage est un ratio relatif à la rentabilité correspondant à l’endettement net / EBITDA consolidé. Chiffre d’affaires au 31 mars 2020 par activités Activité Ciment En millions d’euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Volume (kt) 5 286 5 000 +5,7% CA opérationnel 374 353 +6,0% +4,4% Éliminations (55) (51) CA consolidé 319 302 +5,5% +3,7% Activité Béton & Granulats En millions d’euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

(à périmètre et taux de change constants) Volume Béton (en km3) 1 873 1 807 +3,7% Volume Granulats (kt) 4 482 5 156 -13,1% CA opérationnel 233 229 +1,8% -1,7% Éliminations (5) (4) CA consolidé 228 225 +1,4% -2,1% Activité Autres Produits & Services En millions d’euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Variation (publiée) Variation

