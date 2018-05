Vicat : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Jeudi 03 mai 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,89% à 64,4 euros)Vicat a généré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 573 millions d'euros, en croissance de 3,9% en données publiées et en progression de 10,8% à périmètre et taux de change constants. Le cimentier précise avoir enregistré une progression de l'activité sur l'ensemble des pays à l'exception de l'Egypte et de l'Europe, hors France. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de l'activité Ciment est en progression de 10,1% (+10,9% en consolidé) à 290 millions et celui des activités Béton & Granulats est en croissance de 9% (+9,4% en consolidé) à 211 millions.