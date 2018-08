6 août (Reuters) - Vicat:

* EBITDA À 197 MILLIONS D’EUROS AU S1 (+12,3% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS)

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 59 MILLIONS D’EUROS (+59,4% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS) AU S1

* PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ À 1,3 MILLIARD D’EUROS : +9,6% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS AU S1 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)