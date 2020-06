Vicat : Point d'actualité sur l'activité du Groupe

Regulatory News:

Point d’actualité sur l’activité du Groupe

Re-localisation du siège social du Groupe à L’Isle d’Abeau

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) (Paris:VCT) fait aujourd’hui le point sur son activité dans le contexte de l’évolution de l’épidémie du COVID 19 dans les régions dans lesquelles il opère.

Ces éléments ne doivent pas être considérés comme des prévisions, même à très court terme, compte tenu de la très forte volatilité de l’environnement.

Dans ses douze pays d’implantation touchés par la pandémie, le Groupe assure la sécurité sanitaire de ses salariés, de ses clients et de ses fournisseurs en appliquant strictement des procédures adaptées à la situation sanitaire.

L’activité du mois de mai 2020 est en très nette amélioration par rapport aux mois de mars et d’avril 2020. L’ensemble des cimenteries du Groupe sont ouvertes.

Ainsi :

En France, l’activité est dynamique, en progression constante depuis le point bas de la mi-mars. En effet après un ralentissement initial très sensible de l’activité, celle-ci s’est progressivement améliorée tout en restant à un niveau relativement bas sur l’ensemble du mois d’avril. Au cours du mois de mai, le niveau d’activité a poursuivi son amélioration pour terminer à un niveau légèrement inférieur à celui enregistré fin mai 2019 ;

En Suisse, l’activité est restée bien orientée dans les activités Ciment et Béton & Granulats ;

En Afrique de l’Ouest, l’activité est restée dynamique dans le Ciment, soutenue par des volumes et des prix favorablement orientés. L’activité Granulats au Sénégal reste affectée par le fort ralentissement des chantiers publics d’infrastructures ;

Aux Etats-Unis, depuis le début de la crise sanitaire, l’activité est restée bien orientée tant en terme de volumes que de prix de vente. L’augmentation de prix de vente du ciment a été décalée du printemps à l’été en raison de la pandémie ;

Au Brésil, les marchés sur lesquels le Groupe opère ont été peu affectés par l’épidémie du COVID 19, et l’activité est dynamique, tant en volumes qu’en prix de vente ;

En Turquie et en Egypte, les niveaux d’activités sont restés affectés par des environnements macro-économiques et concurrentiels toujours difficiles sans que cela puisse être spécifiquement imputé à l’épidémie du COVID 19 ;

Au Kazakhstan, après un début d’année particulièrement dynamique, les décisions de confinement et l’environnement concurrentiel ont légèrement impacté les volumes et les prix de vente sur les mois d’avril et mai ;

En Inde, après une interruption totale des opérations du 24 mars au 17 avril suite aux décisions de confinement strict prises par les autorités, l’activité a repris, bien qu’à un rythme sensiblement plus bas que celui enregistré l’année dernière sur la même période. Il est néanmoins important de noter que les prix de vente sont en nette amélioration.

Dans ce contexte inédit, des mesures d’adaptation des structures de coûts du Groupe sont d’ores et déjà mises en place dans le cadre d’un plan de réduction des coûts opérationnels et de report d’investissements industriels non-stratégiques.

Dans ce cadre, le Groupe a décidé de re-localiser son siège social à L’Isle d’Abeau près de Lyon, centre opérationnel du Groupe où les équipes « corporate » seront installées au mois de septembre.

En ce qui concerne sa situation bilancielle, le Groupe rappelle que :

Au-delà de la trésorerie disponible, ses besoins de financement sont aujourd’hui couverts par des lignes de crédit non tirées, sécurisées, disponibles et suffisantes pour faire face aux prochaines échéances de remboursements ;

les conditions et engagements (« covenants ») inscrits dans ses contrats de financement sont respectés.

Prochaine publication

Chiffre d’affaires et résultats du premier semestre 2020 : le 30 juillet 2020 après clôture de la bourse.

À propos du groupe Vicat

Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,740 milliards d'euros en 2019, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

