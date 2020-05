Vicat : Résultats du chiffre d'affaires au 31 mars 2020

Dans le cadre de cette publication, Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré : « La performance du groupe Vicat au premier trimestre 2020 a été solide en dépit d'un très fort ralentissement en fin de période en France, en Italie et en Inde.

Face à la crise sanitaire, le Groupe a montré sa flexibilité et sa réactivité en prenant très tôt des dispositions de protection de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs et en initiant des mesures fortes de réduction des coûts, de contrôle du besoin en fond de roulement et de réduction des dépenses d'investissement à la hauteur de la situation.

L'activité industrielle et commerciale a été maintenue sur presque tous les sites afin de suivre l'évolution des marchés, ce qui a permis d'atténuer l'impact de la crise.

Néanmoins, la visibilité sur l'exercice reste faible et il faut s'attendre à un impact significatif de cette situation exceptionnelle sur les résultats et les ratios du premier semestre

».