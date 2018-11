Vicat : chiffre d'affaires de 1 947 ME sur 9 mois (+1,4%)

06/11/2018 | 18:30

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 1 947 millions d'euros sur les neufs premiers mois de l'exercice 2018, en croissance de +1,4% en base publiée, et de +7,6% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2017.



Sur le troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 666 millions d'euros, en hausse de +4,0% à taux de change constants, et en baisse de -1,1% en base publiée par rapport à la même période en 2017.



Le Groupe s'attend sur l'ensemble de l'exercice 2018 à une amélioration de son EBITDA à périmètre et change constants. Compte tenu du très fort impact négatif des variations de change par rapport à l'euro, et notamment en Turquie, l'EBITDA 2018 en base publiée devrait être globalement stable par rapport à 2017.



