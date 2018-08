Vicat : confirme ses objectifs pour 2018 après une hausse de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat a confirmé ses objectifs pour 2018, après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre, portés notamment par une croissance de son activité en France, aux Etats-Unis et dans la zone Asie (Turquie, Inde et Kazakhstan).

Au cours des six premiers mois de 2018, le résultat net part du groupe du cimentier est ressorti à 59 millions d'euros, contre 40 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 59,4% à périmètre et taux de change constants.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a dans le même temps progressé de 12,3% à périmètre et changes constants, à 197 millions d'euros, contre 188 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda du premier semestre 2018 "intègre, dans le cadre d'un accord transactionnel, le règlement d'une indemnité compensatoire de 10,6 millions d'euros au titre d'un préjudice d'exploitation antérieur à 2018 dans l'activité Ciment aux Etats-Unis", a précisé Vicat dans un communiqué.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7% en données publiées, à 1,28 milliard d'euros. A changes et périmètre constants, il affiche une croissance de 9,6%.

Le chiffre d'affaires du groupe a subi un effet de change négatif de 7,2%, soit 89 millions d'euros sur le semestre.

"La performance organique du groupe Vicat est en nette progression au cours de ce premier semestre. Hors effets des variations de change, qui ont un impact négatif particulièrement visible cette année, le groupe enregistre des améliorations notables en Turquie, aux États-Unis, en France ainsi qu'au Kazakhstan", a commenté le président-directeur général du groupe, Guy Sidos, cité dans le communiqué.

Le taux de marge brute d'exploitation de Vicat s'est établi à 15,4%, contre 15,1% un an plus tôt.

A la fin juin, le taux d'endettement financier net (dette nette/fonds propres, ou "gearing") de Vicat s'inscrivait à 38,29%, contre 41,83% un an plus tôt.

Pour 2018, malgré un environnement économique porteur, les résultats de Vicat pourraient être pénalisés par des incertitudes politiques dans certains pays émergents, par l'appréciation de l'euro face à la plupart des devises, mais aussi par la poursuite de la hausse des prix de l'énergie, a rappelé le groupe.

"Dans ce contexte, le groupe se fixe ainsi pour principal objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle en mettant en oeuvre une politique commerciale volontariste mais équilibrée, en se focalisant sur la progression des volumes vendus, l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet, et enfin, en poursuivant sa politique d'optimisation des coûts de production", a confirmé Vicat.

