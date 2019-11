Vicat : enregistre une hausse de 8% de son activité au troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vicat a annoncé lundi que son chiffre d'affaires avait progressé de 8% au troisième trimestre, sur une base publiée, le cimentier familial évoquant une "évolution favorable des prix de vente", sauf en Egypte, et des coûts de l'énergie en baisse.

Le groupe a indiqué dans un communiqué s'attendre à une "amélioration de son Ebitda" (excédent brut d'exploitation) en 2019, alors qu'il tablait précédemment sur une "nette amélioration".

"En 2019, le contexte macroéconomique devrait être caractérisé par une croissance économique globalement bien orientée, même si certaines régions émergentes resteront confrontées à un environnement politique et sectoriel incertain", a indiqué le cimentier. "Les prix de l'énergie consommée connaissent une situation nettement plus favorable au second semestre compte tenu de la baisse récente de ces prix, de la politique de couverture des besoins du groupe, et de sa stratégie industrielle de substitution des énergies fossiles", a-t-il ajouté.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Vicat est ressorti à 719 millions d'euros, en baisse de 1% à périmètre et change constants par rapport à la période correspondante de 2018. Selon FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 717 millions d'euros.

Au cours de cette période, l'activité Ciment a progressé de 6,9% en données publiées, mais a reculé de 3,5% à périmètre et change constants. Dans le même temps, l'activité Béton & Granulats a augmenté de 12,1% en base publiée et de 3,3% à périmètre et change constants. De son côté, l'activité Autres Produits & Services a enregistré une progression de 2,6% en base publiée et de 0,8% à périmètre et change constants.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Vicat a atteint 2,06 milliards d'euros, en progression de 5,7% en base publiée et en repli de 0,7% à périmètre et change constants par rapport à la période correspondante de 2018, après un recul de 0,6% au premier semestre.

"Sur la quasi-totalité de ses zones d'exploitation la stratégie du groupe visant à augmenter ses prix de vente porte ses fruits dans un contexte marqué par une baisse progressive de ses coûts d'énergie", a commenté le PDG de Vicat, Guy Sidos, cité dans un communiqué. "Le groupe devrait bénéficier sur la fin de l'exercice d'une base de comparaison plus favorable, notamment en Turquie", a ajouté le responsable.

