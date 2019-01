Vicat : finalisation du rachat de Ciplan

21/01/2019 | 18:19

Le groupe Vicat, spécialisé notamment dans la production de ciment, de béton et granulats, annonce ce lundi soir la finalisation du rachat de l'entreprise brésilienne Ciplan.



Vicat détient désormais une participation majoritaire de 64,74% du capital de la société. Cette opération s'est réalisée sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 295 millions d'euros. Celle-ci permettra de rembourser l'essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan.



'Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en s'implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d'un fort potentiel de croissance. Afin de tirer pleinement profit des perspectives du marché brésilien, Vicat pourra s'appuyer sur un outil industriel performant, une marque bénéficiant d'une forte notoriété, de vastes réserves en carrière et enfin, de fortes positions sur ses marchés locaux', indique Vicat.





