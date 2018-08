Vicat : hausse de 47% du résultat net semestriel

07/08/2018 | 07:49

Vicat publie au titre des six premiers mois de l'année 2018 un résultat net part du groupe en progression de 47,2% à 59 millions d'euros et une marge d'EBITDA en amélioration à 15,4% contre 15,1% au premier semestre 2017.



Le chiffre d'affaires du groupe de matériaux de construction a atteint 1281 millions d'euros, en progression de 2,7% en base publiée et en amélioration organique de 9,6%, liée à une progression sur l'ensemble des zones à l'exception de l'Egypte et de l'Italie.



En 2018, Vicat se fixe pour principal objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle, notamment en mettant en oeuvre une politique commerciale 'volontariste mais équilibrée', et en poursuivant sa politique d'optimisation des coûts de production.



