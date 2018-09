Vicat : nomination d'un nouveau Directeur financier

24/09/2018 | 11:28

Le Groupe annonce la nomination d'Hugues Chomel comme Directeur financier du Groupe. Il remplace Jean-Pierre Souchet, Directeur général adjoint, qui devient Conseiller du Président Directeur Général.



Hugues Chomel était Directeur financier délégué du Groupe Vicat depuis 2013. Il a rejoint le Groupe en 2004, après avoir assuré diverses fonctions en France et à l'international chez Schneider Electric, Alstom et Deloitte.



