Vicat obtient un Avis Technique du CSTB pour sa gamme de bétons thermiques autoplaçants Défi.Thermicat

L'Isle d'Abeau, le 18 octobre 2018 - Le groupe Vicat s'est vu décerné un Avis Technique par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour sa gamme de bétons Défi.Thermicat composée de bétons isolants structurels autoplaçants. Véritable gage de qualité, cet avis technique vient certifier la technicité et la sécurité du procédé Défi.Thermicat.

La transition énergétique est plus que jamais d'actualité. Elle est notamment au cœur des nouvelles réflexions touchant le domaine de la construction. Et pour cause, celui-ci conserve une empreinte environnementale importante, qu'il convient aujourd'hui de réduire. Développement de matériaux innovants et durables, nouveaux process de production, les industriels et professionnels du bâtiment se mobilisent pour répondre à ces défis et aux nouvelles règlementations.

Suite aux exigences de la RT 2012 en matière de maitrise des déperditions énergétiques, Vicat a développé la gamme de bétons Défi.Thermicat.

DÉFI.THERMICAT : LA PREMIÈRE GAMME DE BÉTONS ISOLANTS STRUCTURELS AUTOPLAÇANTS

Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817, le groupe familial Vicat est résolument tourné vers l'avenir et place l'innovation au centre de son développement. C'est dans cet esprit qu'a été pensée la gamme Défi.Thermicat.

Bétons allégés structurels, la gamme a une performance d'isolation thermique 4 fois plus importante que les bétons standards et réduit de 23% les déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment.

Grâce à leur structure granulaire optimisée et à leur formulation, ces bétons peuvent être autoplaçants. Ils sont donc mis en place sans vibration. L'avantage ? La facilité de remplissage de voiles de plus en plus ferraillés et de plus en plus fins. Leur stabilité à l'état frais garantit leurs caractéristiques à la fois mécaniques et thermiques.

Défi.Thermicat est destinée à tous les types d'ouvrages architecturaux (bâtiments collectifs, hôpitaux, complexes sportifs, bureaux) pour la réalisation des voiles extérieurs mais également en applications horizontales (types balcons et loggias).

Défi.Thermicat est entièrement adaptable et permet de réaliser des façades sur-mesure avec matriçage et/ou teintées.

L'AVIS TECHNIQUE - ATec

Un Avis Technique ou ATec désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs des professions, sur l'aptitude à l'emploi des procédés innovants de construction. L'ATec vient valider l'aptitude à l'usage des produits certifiés. Son objectif ? Renseigner tous les acteurs français de la construction sur le produit, sa mise en œuvre, son comportement prévisible ainsi qu'attester de la durabilité des ouvrages réalisés avec le procédé.

Véritable gage de qualité et de technicité, l'ATec permet ainsi de certifier la gamme Défi.Thermicat et de lui apporter une lisibilité et visibilité plus importantes auprès du secteur.

« C'est avec fierté que nous recevons cet avis technique, qui est l'aboutissement de deux ans de travail pour Béton Vicat. Nous démontrons une fois de plus une forte mobilisation technique, au service des besoins et attentes des professionnels du secteur » conclut

Ludovic Boillon, Chef de Marchés chez Béton Vicat.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée en 1853, l'entreprise familiale exerce aujourd'hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Le groupe cimentier emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2,6 milliards d'euros en 2017. Présent dans 12 pays - France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil - Vicat réalise plus de 65% de son chiffre d'affaires à l'international.